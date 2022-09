Presupuesto de 2023 fue aprobado en su primer debate en el Congreso

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023 fue aprobado en el primer debate por las comisiones económicas del Congreso, luego de que este martes se radicara la ponencia.



Ahora, el articulado, que responde a un monto por $405,62 billones, que fueron a mitad de septiembre, pasará a la discusión en la plenaria del Congreso, donde habrá plazo hasta el 20 de octubre, a las 12:00 p.m. para aprobarlo.



Frente al articulado radicado por el gobierno de Iván Duque, que contenía 80 artículos, se propuso modificar 6, mientras que 74 mantuvieron su redacción original y se incluyeron 16 disposiciones generales nuevas, para un total de 96 artículos.

Tras varias horas de discusión, se votó un bloque de 90 artículos, los cuales no tenían proposiciones radicadas y fueron aprobados tal cual venían en la ponencia, con la totalidad de 28 votos a favor en la Comisión Cuarta de Cámara y 27 por el 'sí' y 1 por el 'no' en la Comisión Tercera de la misma corporación.

En el Senado, este bloque recibió 15 votos a favor en la Comisión Cuarta y 2 en contra, y 13 votos positivos en la Comisión Tercera.

Posteriormente, se votó otro bloque de artículos, el 2, 57, 61, 63, 86, aquellos que sí tenían proposiciones y el 96, correspondiente a la vigencia. Este grupo recibió 27 votos positivos en la Comisión Cuarta de Cámara y en la Comisión Cuarta de Senado fueron 11 por el 'sí' y 1 por el 'no'.



En la Comisión Tercera, por el lado de Cámara, 29 representantes le dieron luz verde al grupo, y uno no votó a favor, y por el Senado la votación fue de 14 votos positivos y 2 por el 'no'.

Congreso de la República Archivo EL TIEMPO

Para el primer debate fueron radicadas 144 proposiciones, que quedaron como constancias para la discusión en el segundo debate, por la plenaria del Congreso.

Según el senador por el Partido Liberal, John Jairo Roldán, coordinador del proyecto, se registraron proposiciones que demandan recursos adicionales del PGN para 2023 que suman $24,8 billones, mientras que otras se ajustan a las disposiciones generales.

