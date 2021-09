Presupuesto llega a primer debate con 37 modificaciones

La ponencia para primer debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) llegó con una serie de cambios al debate que se realizará este miércoles en las comisiones económicas en el Congreso. Si bien el articulado original estaba compuesto por 92 puntos, el texto radicado este martes se compone de 126 artículos, con 37 cambios, pues hay 35 puntos nuevos, se eliminó uno y se modificó otro.



Entre las novedades más llamativas de la ponencia, están, por ejemplo, el artículo 104, que propone que durante el próximo año se permita el traslado de afiliados “con expectativas legítimas” del Régimen de Ahorro Individual (Rais) a cargo de las Administradoras de Fondo de Pensiones al Régimen de Prima Media, que maneja Colpensiones.



Esto, siempre que sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47, y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.



Este artículo llegó un día después de que el propio Ministerio de Hacienda emitió una carta con un concepto negativo para otro proyecto que se está discutiendo en la Comisión Séptima, que el traslado exprés a Colpensiones para ciudadanos que recibieron una mala doble asesoría frente a la gestión de su ahorro pensional. Sin embargo, la cartera le dio su aval al final.



“Desde el Ministerio de Hacienda emitimos un concepto negativo al proyecto de ley 018 de 2021, principalmente por el fuerte impacto fiscal, que estimamos en $35 billones. Sin embargo, entendiendo las expectativas legítimas de muchos colombianos (..) En el ejercicio de consenso llevado con coordinadores y ponentes acogimos la inclusión de un artículo que permitirá para la vigencia de 2022 el traslado exprés”, explicó el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Antonio Bejarano.



Esta medida, según el Viceministro, tiene un costo fiscal neto de $3,8 billones.



Otro de los cambios que ingresó para el PGN es el artículo 125, que establecería un cambio en la Ley de Garantías, y propone “a partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.



Estos puntos llegaron al proyecto como resultado de las solicitudes de las entidades que hacen parte del PGN, y por la revisión de proposiciones radicadas por los congresistas. Según los coordinadores y ponentes del proyecto, se revisaron 215 proposiciones radicadas, y dentro de estas hay demandas de recursos adicionales del PGN para 2022 que suman $27,6 billones.

OTROS CAMBIOS



Otro de los puntos nuevos que ingresó en el articulado es el art. 91, que busca que el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación puedan efectuar distribuciones dentro del proceso de ejecución presupuestal para la financiación de proyectos que se encuentran registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Nacional.



Otra propuesta es que durante la vigencia de 2022 se pueda ampliar la cobertura del plan piloto de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros para el beneficio de usuarios de comunidades indígenas y de usuarios de estratos 1 y 2 (art. 92), y se busca que el Ministerio de Minas y Energía destine recursos para promover y cofinanciar proyectos dirigidos a la prestación del servicio público de gas combustible a través del desarrollo de infraestructura del GLP por red a nivel nacional y masificar su uso en el sector rural y en los estratos bajos urbanos (art. 93).



Otra propuesta está en que se asignen recursos para el Ministerio de Vivienda, con el objeto de atender en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina los costos que no sean recuperables vía tarifa o subsidios, en relación con la puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de extracción, adecuación y tratamiento de residuos sólidos para el departamento (art. 95).



En materia de pensiones, con el art. 98 también se propone que el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) gire a Colpensiones el valor de los bonos pensionales cobrados y no pagados por las entidades territoriales, sin necesidad de autorización previa por parte de estas.



Además, en el art. 108 se propone que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sufragará en 2022 el presupuesto de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), además de las entidades a las que se refiere la Ley 143 de 1994, y bajo las mismas condiciones.



El artículo eliminado corresponde al plan de austeridad en el gasto, que venía siendo el artículo 62 del proyecto de presupuesto. Por su parte, el artículo modificado hace referencia a los recursos recaudados por concepto de peajes en vías de la red vial nacional no concesionada, y establece que sus remanentes se deberán destinar a las vías no concesionadas en los departamentos de origen de los recursos.



