El Presupuesto General para el 2024 fue aprobado por el Congreso

En medio de los debates, más caldeados en Senado que en la Cámara, y una propuesta alternativa desde la oposición, las sesiones plenarias del Congreso de la República aprobaron por mayoría el proyecto de ley con el que el Gobierno Nacional buscaba fijar el Presupuesto General de la Nación para el 2024, que finalmente quedó en 502,6 billones de pesos.



De acuerdo con lo aprobado en el Legislativo, este monto representa un aumento del 19 % ($79,8 billones) respecto al del 2023 y no cambió sustancialmente respecto a lo que se presentó en la ponencia que estuvo para primer debate. De los más de $500 billones que se aprobaron, cerca del 19 % se irá a pago de deuda ($94,5 billones).



Así mismo, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, $308,2 billones (61,35 %), se van para gastos de funcionamiento y $99,8 billones (19,7 2%) serán para inversión. Entre tanto, 509.000 millones se usarán para comisiones y otros gastos y $1,4 billones se irán al fondo de contingencia.



De acuerdo a las cuentas presentadas por Hacienda, los ministerios que recibirán más plata en el 2024 son educación ($70,4 billones), salud ($61,5 billones), defensa ($56 billones), hacienda ($47,5 billones) y trabajo ($44,3 billones).



Por otra parte, en los montos destinados más bajos, aparecen inteligencia ($202 mil millones), ciencia y tecnología ($399 mil millones), empleo público ($582 mil millones) y el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición ($913 mil millones de pesos).



Durante esta votación intervino Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y quien expresó su preocupación respecto a los 15 billones que el Gobierno proyecta recaudar por medio de arbitramentos y litigios, los cuales “no son permanentes, es la desacumulación de un activo, un activo que no va a existir en los siguientes períodos”.

“La alternativa de aprobar un Presupuesto General de la Nación que puede enfrentar riesgos de financiamiento con la utilización de los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que permite aplazar o recortar el Presupuesto si no se perfeccionan los ingresos, nos parece que puede ser riesgosa en la medida en que una de las fuentes de financiamiento que ya se están considerando, son pérdidas de apropiación”, advirtió Velasco antes de la votación.



En lo que concierne a las fuentes de financiación, según lo aprobado por el Congreso de la República, $317,4 billones llegarán por ingresos corrientes, $140,8 se recibirán por recursos de capital, $15,2 billones por fondos especiales; $3,1 billones por contribuciones parafiscales y $26,1 billones por medio de ingresos de los Establecimientos Públicos.



Precisamente el punto de 'fondos especiales' fue el que generó grandes reclamos por parte de la oposición, argumentando que no hay certeza sobre su obtención y sostenibilidad de cara al futuro, puesto que apunta a litigios y arbitramentos que generarán recursos momentáneos para el Estado, solo si se ganan estas disputas judiciales.



José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, también se pronunció respecto a la propuesta del Gobierno y aseguró que “Colombia se ha acostumbrado a vivir con un déficit fiscal relativamente persistente” y que “el Gobierno espera reemplazar en los próximos años los actuales altos ingresos tributarios petroleros por gestión de la Dian y litigios, que son inciertos, en particular en 2024”.



Puntos como los impuestos saludables, el aumento de los precios de la gasolina, las tarifas de energía y el impacto de estos ítems en la inflación, así como la desaceleración que golpea al país generaron preocupación entre los congresistas, quienes

