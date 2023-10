Los 'peros' alrededor del Presupuesto General de la Nación del 2024

Recientemente, el Congreso de la República le dio 'luz verde' al Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2024, el cual quedó con un monto final de 502,6 billones de pesos.

Esta cifra representa un incremento del 19 % respecto al Presupuesto del 2023. Adicionalmente, no tuvo mayores cambios respecto a la ponencia presentada para primer debate. Vale la pena destacar que el 19 % del nuevo PGN estará destinado para el pago de la deuda externa del país.



A pesar de que el nuevo Presupuesto no tuvo mayor cambio, este no ha dejado de levantar inquietudes y discrepancias desde varios sectores políticos, especialmente, la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Fuentes de financiamiento: la raíz de la discordia

Una de las primeras voces que presentó preocupación fue la de Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), pues hizo saber su escepticismo frente a los 15 billones de pesos que se prevén recoger de los arbitramentos y litigios, asegurando que “no son permanentes, es la desacumulación de un activo, un activo que no va a existir en los siguientes períodos”.



Y agregó: "La alternativa de aprobar un Presupuesto General de la Nación que puede enfrentar riesgos de financiamiento con la utilización de los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que permite aplazar o recortar el Presupuesto si no se perfeccionan los ingresos, nos parece que puede ser riesgosa en la medida en que una de las fuentes de financiamiento que ya se están considerando, son pérdidas de apropiación".



De este tema se desprende el recaudo de litigios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), desde donde el Gobierno espera recaudar 15 billones de pesos.



Según se indica en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la autoridad tributaria ha identificado nuevos deudores y ha sistematizado 7.000 procesos legales tasados conjuntamente en 27 billones de pesos. Para lograr esto, se planteó que la autoridad tributaria, junto al Ministerio de Justicia, llevase a cabo una estrategia que permita darle celeridad a los procesos de litigio.

No obstante, del funcionamiento de esta estrategia se sabe muy poco, según asegura la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda.



"Este presupuesto puede estar desfinanciado. Cómo se van a recaudar los 15 billones de pesos de litigios de la Dian. En los últimos años, se han resuelto cero casos de este tipo", declaró.



Ante estos cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió que el presupuesto sí está financiado, pues la reforma tributaria dejó los instrumentos necesarios para que la Dian pueda subir dicho recaudo.



"La Dian hoy recauda de manera voluntaria más del 90 % de los recursos tributarios, lo ha venido haciendo de manera histórica, y hoy tiene un segundo proceso que es la gestión fiscal, que lo viene haciendo, pero la tributaria le entregó herramientas financieras y tecnológicas, y un incremento de planta para que aumente la cobertura y el seguimiento y, por lo tanto, logre un mayor recaudo y eso es lo que está previsto", indicó el jefe de cartera.

El concepto de salud, según como está establecido en el Presupuesto, quedó con una asignación de 61,5 billones de pesos; sin embargo, desde el partido Centro Democrático, partido de oposición al gobierno Petro, se advierte que no hay un claro conocimiento de las fuentes de financiación para esta cartera.



Paloma Valencia, senadora del partido político, advierte que no se especifica el origen de los recursos que se requiere para cumplir con los programas que el Gobierno plantea. También habló sobre un posible agotamiento de recursos para el sistema de salud del país.



"La salud que quedó absolutamente desfinanciada. Recuerdan que el presidente Petro le bajó a la póliza del SOAT y él dijo que iba a poner la plata que son 850.000 millones y no los puso", mencionó.



Y mencionó, además, que: "ni siquiera dispuso unos recursos para pagar las deudas que hay del sistema de antes del 2019 que son 2,9 billones y tampoco hizo nada sobre los presupuestos máximos que son 2,7 billones en el año pasado y el antepasado".



