PGN del 2024 fue aprobado en el primer debate en el Congreso

En medio de varias observaciones y peticiones al Gobierno Nacional para que preste atención a detalles como la financiación de la cuenta y la tecnología, así como la distribución de recursos para las regiones, las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron casi por unanimidad en primer debate, este miércoles 20 de septiembre, el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2024.



Tras este trámite en el Legislativo, por ahora el PGN se mantiene en $502,6 billones, teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate se aumentó la inversión frente a la propuesta inicial, pasando de $97,7 billones a $99,3 billones, así mismo, disminuyó el gasto de funcionamiento.



El debate de este miércoles estuvo marcado por varios cuestionamientos de congresistas, como Katherin Miranda o Ciro Ramírez, por los 15 billones de pesos que el Gobierno espera recaudar por medio de litigios y arbitramentos, ya que esta figura deja ver que se estaría contando con una plata sobre la que no hay certeza de si llegará o no.



“Es necesario que el ministro Bonilla nos hable y nos dé claridad frente a las dudas que se están planteando por parte de varios senadores y representantes que no sienten que se esté explicando este proyecto como se debiera y deja muchos vacíos sobre los cuales se debe trabajar”, dijo Ramírez, quien fue el único que dio su voto negativo.

Presupuesto General de la Nación iStock

Desde el Congreso también hay recelo frente a la forma en la que se distribuirán los recursos para las regiones, ya que algunos parlamentarios sienten que no son suficientes y se podrían destinar mayores rubros para las poblaciones más pobres.



Tras la aprobación en primer debate del PGN, el Ministerio de Hacienda destacó que la iniciativa se basa en los pilares de justicia social y justicia ambiental, y va en línea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en un marco de estabilidad macroeconómica y responsabilidad fiscal.



De acuerdo a las cuentas presentadas por el jefe de Hacienda, los ministerios que recibirán más plata el próximo año son Educación ($70,4 billones), Salud ($61,5 billones), Defensa ($55,5 billones), Hacienda ($49,2 billones) y Trabajo ($45,4 billones).



Dentro de las inquietudes que también se plantearon antes de la votación, destacan la reducción de los recursos para Ciencia y Tecnología, así como la falta de claridad frente a las fuentes de financiación para mantener los subsidios que viene entregando actualmente el Estado.



Luego de este paso se espera que la próxima semana se reúnan nuevamente los ponentes de este proyecto para analizar las observaciones que se recibieron a lo largo de la sesión y ajustar el texto, que será llevado a segundo debate, con miras a garantizar los recursos para la ejecución de los programas estatales y el funcionamiento de la Nación en 2024.



PORTAFOLIO