Inflación llegaría al 8,3 % anual en enero, gracias a alimentos

Este miércoles se conocerá el reporte de inflación para enero, el cual será fundamental para determinar cómo inicia el costo de vida este 2024; en medio de un contexto de alta expectativa por los impactos que tendrán factores como el fenómeno de El Niño y el panorama económico internacional sobre este indicador.



La mayor parte de los análisis y apuestas para esta jornada llegan con la mira puesta en una nueva reducción, que según proyecciones de Investigaciones Bancolombia, podrían llevar el precio de los alimentos a niveles que no se ven desde hace dos años.



Según el más reciente reporte de este centro de análisis financiero, “los precios habrían evidenciado una dinámica relativamente favorable en enero, con un avance mensual de 0,88% que permitiría que la inflación anual se modere hasta 8,32%”.



Así mismo, resaltan que de materializarse esta expectativa, el incremento anual de los precios sería el menor desde febrero de 2022 y sostienen que esto sería el resultado de una estabilidad en los precios de los alimentos, sumado a la moderación que sostendría la inflación de bienes.

“Persisten las presiones al alza en los rubros de servicios y regulados. La inflación de alimentos retrocedería hasta 2,5% anual, tal que acumularía 13 meses consecutivos de tendencia a la baja”, indicaron.



Por otra parte, Juana Téllez, economista jefe del BBVA, destaca que “la inflación consolidará su desaceleración y permitirá al banco central seguir bajando la tasa de interés y profundizar su ritmo favoreciendo las decisiones de inversión y compra”.

“El aumento del salario mínimo, por encima de la inflación promedio, también ayudará en este línea. Así la inversión y el consumo aportarán a un mejor crecimiento, sobre todo en la segunda parte del año, permitiendo que la economía crezca un poco más que en 2023 y consolidé la recuperación en 2025”, agregó.



No obstante, los expertos concuerdan en que no es momento de bajar la guardia, puesto que si bien no hay una influencia directa del fenómeno de El Niño por ahora, no hay que olvidar que su influencia se podría sentir más adelante y desde ya no se descarta que empate con una fuerte temporada de lluvias.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio