Consejos para no malgastar la prima en diciembre

Diciembre, además de ser una época de celebración y de compartir en familia, también implica grandes gastos para los colombianos, teniendo en cuenta que por estas épocas reciben la prima de final de año.



Este dinero extra, si no se hace una planeación financiera adecuada, puede resultar en más gastos. Por eso, a continuación, presentamos algunas recomendaciones para utilizar bien la prima de final del año y cuidar el bolsillo.



A continuación, DataCrédito Experian ofrece cuatro consejos para cuidar la prima y las finanzas:



1. Realice una lista de los regalos de Navidad



Para las compras navideñas, primero haga una lista de las personas a las que piensa regalarle. Posteriormente, agrupe estas personas en 3 categorías de acuerdo con la cercanía, familiaridad o relación que tenga. A cada categoría defina un valor económico de regalo, así el presupuesto para los regalos de Navidad será el total de la multiplicación del número de persona de cada categoría por el valor definido de regalo. A la hora de realizar las compras, ajústese al valor definido anteriormente y no lo supere.



2. Haga un presupuesto de gastos.



Si tiene pensado viajar en familia, le recomendamos construir de antemano un presupuesto donde defina cuánto gastar en hospedaje, transporte, comidas e imprevistos, por ejemplo. Este ejercicio te permitirá darle un buen uso a la prima para no sobre endeudarte.



3. Verifique el cupo disponible de sus tarjetas de crédito.



Antes de salir de compras ponga una meta de cuál es el máximo cupo de la tarjeta que va a usar. Al diferir sus compras tenga presente el número de cuotas para que no termine afectando otros gastos o pagando intereses de más.



4. Use crédito sólo si es indispensable



Si tiene planeado un regalo que tiene un valor que no puede pagar de contado y realmente es para una persona “especial”, utilice la tarjeta de crédito. Recuerde que la tasa de interés es la más alta del mercado, dentro de los créditos de personas naturales. El pago oportuno de este crédito será de vital importancia para mantener una buena calidad crediticia en las centrales de riesgo.



Algunas entidades bancarias ofrecen promociones de “compre ahora y pague a partir de febrero". Tenga en cuenta que el beneficio es no pagar la compra en estos meses, sin embargo, sí se causan intereses desde la fecha de la compra, que deberán pagarse a partir de febrero.