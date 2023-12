Así puede calcular la prima de fin de año para sus empleados domésticos

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, los trabajadores deben recibir un reconocimiento monetario que corresponde a 30 días de salario laborado cuando ya han completado un año de servicio, que normalmente los empleadores dividen en dos pagos: uno a mitad de año y otro en época decembrina, y cada pago corresponde a 15 días de trabajo.



Para final de año ya se acerca este pago. En general, la ley establece que para diciembre debe hacerse a los 20 días del último meses del año. Sin embargo, hay una excepción en el caso de los empleados domésticos, la Ley 1788 del 7 de julio de 2016 estableció que tienen el derecho a recibirlo antes del 20 de diciembre.



Entonces, si usted ha contratado a un empleado doméstico, le contamos cómo puede calcular el pago de esta prima. Además, recuerde que debe cumplir con esta obligación, pues de no hacerlo podría incurrir en un crimen.



Lo que hay que saber



Para calcular cuánto debe pagar de prima en diciembre, Portafolio consultó a expertos y estas son tres formas de hacerlo:



1. Puede multiplicar el monto de dinero que paga usted al mes a su empleado por 180, que corresponde al los días de un semestre. Este resultado debe dividirlo en 360, que hace referencia a un año.



Entonces, por ejemplo, si su empleado gana 2 millones de pesos y trabaja de lunes a viernes en el mes, el cálculo de la prima sería el siguiente:

2'000. 000 x 180= 360'000.000

360'000.000 / 360= 1'000.000



Quiere decir que en diciembre debería pagar la mitad del sueldo que gana en un mes.



Tenga en cuenta que en caso de que usted haya contratado a su empleada por días, deberá hacer primero el cálculo de cuanto gana al mes y luego la misma operación del ejemplo anterior.



Véalo con el siguiente ejemplo. Si usted tiene un empleado que contrata para que trabaje un día a la semana y le paga por día 70.000 pesos, esta sería la operación matemática:

*Cálculo del pago mensual: 70.000 x 4= 280.000

*Cálculo de la prima de diciembre: 280.000 x 180 /360 = 140.000 pesos.



2. La segunda forma es multiplicar el salario que gana el empleado al mes por el número de días que trabaja en un semestre y dividirlo por los días del año.



Así, si una persona gana un salario mínimo, que este año está en 1’300.000 pesos, y suponiendo que trabajó todos los días del semestre, la operación sería así:



1'300.000 x 180 /360= 650.000 pesos



Entonces, debería pagar una prima de 650.000 pesos.



Ahora, en caso de que sea un empleado que trabaja por días, tiene que hacer lo siguiente, si utiliza este método:



* Cálculo del salario mensual: pago por día x el número de días que trabaja al mes

*Cálculo de los días que trabaja al semestre: días que trabaja al mes x 6

* Cálculo de la prima: salario mensual por el número de días laborados al semestre dividido en el número de días del año.



Si por ejemplo, usted paga a su empleada 50.000 pesos por día y trabaja dos veces a la semana, estas serían las operaciones:



*Cálculo del salario mensual: 50.000 x 8= 400.000

*Cálculo de días que trabaja al semestre: 8 x 6= 48

Con estos datos ya puede calcular el valor de la prima de diciembre así:

400.000 x 48 / 360= 53.333 pesos.



Es decir, que debería pagar en diciembre 53.333 pesos a su empleado, según este cálculo.



3. La tercera forma que se sugiere es utilizar la herramienta del Ministerio del Trabajo 'Mi Calculadora'.



Una vez en la plataforma siga estos pasos:



En caso de que su empleado doméstico trabaje mes completo, la liquidación será equivalente a la del trabajador de tiempo completo. Si es así, haga lo siguiente.



1. Dar clic en el botón 'Trabajador tiempo completo'.



2. Luego diligencie los siguientes datos en el formulario:

- Fecha de inicio del periodo a liquidar.

- Fecha de final del periodo a liquidar.

- Ingrese su salario mensual: este salario debe ser en pesos colombianos.

- Indicar si cuenta con auxilio de transporte o no.

- Seleccionar la clase de riesgos laborales correspondiente al sector de actividad y

al cargo del trabajador. Tenga en cuenta que habitualmente los empleados son riesgo 1 o en el caso de la calculadora 'I'.



3. Luego, presione el botón 'Liquidación para empleado'.



Al final le aparecerán todas las prestaciones que debe pagar, vea específicamente la opción del recuadro que dice 'Prima segundo semestre'.



Ahora bien, si en su casa el empleado no va todos los días de lunes a viernes, es decir que trabaja por día deberá:



1. Dar clic en el botón 'Trabajador por dias'.



2. Luego complete el formulario. Una de las diferencias es que le pedirá el monto de dinero que recibe el empleado por laborar un día.



3. Una vez complete la información, de clic al botón que se encuentra en la parte inferior 'Liquidación para empleado'.



Enseguida le aparecerá un recuadro, fíjese en la opción 'Prima segundo semestre' allí encontrará lo que debe pagar a su empleado.



Si quiere usar esta herramienta, ingrese al siguiente link: https://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/mi-calculadora



