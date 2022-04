Primer trimestre de 2022, con balance agridulce en las cifras

Culminaron los primeros tres meses de 2022, y los principales indicadores dejaron un panorama más agridulce que positivo: la dinámica económica sigue creciendo, pero más modesta, el empleo se está recuperando, pero la desocupación sigue en dos dígitos, mientras que la inflación sigue disparada, y ya está por encima del 8%.



(Estas serían las consecuencias de no declarar criptomonedas en el país).

La economía arrancó el año con pie derecho, luego de un 2021 en que creció 10,6%, lo que le dio un empuje al inicio de 2022. Pero las cifras han revelado un menor desempeño. A la fecha el Dane solo ha divulgado el resultado del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para enero, el cual subió 7,79% con relación al mismo mes de 2021, y se ubicó en 109,18 puntos.



Y aunque el índice arrojó una variación positiva, perdió ritmo con relación a su desempeño de los últimos meses y en comparación a diciembre descendió 2,2%, explicado por la dinámica del agro, y por un evento coyuntural en el sector asegurador que golpeó al renglón: el pago de Mapfre al proyecto Hidroituango, lo que afectó al rubro.



De otro lado, los principales sectores de la economía destacaron en el trimestre. Para la industria y el comercio también se tiene, por ahora, solo el balance oficial para enero. La actividad manufacturera arrojó un crecimiento de 15,1% en la producción en tanto que en las ventas reales aumentaron 16,2% y en el caso del personal ocupado el aumento es de 4,8% al comparar con el primer mes del 2021.



En el comercio minorista, por su parte, las ventas crecieron 20,9% en el primer mes del año, pero en el caso del personal ocupado se evidenció una caída de 4,4% frente a 2021.

Por el lado del comercio exterior, las exportaciones presentaron un aumento de 44,8% en relación con enero de 2021, y dejaron un saldo de US$3.781,6 millones, impulsadas por los combustibles, mientras que las importaciones aumentaron 58,3% y totalizaron US$6.050,6 millones.



De otro lado, la construcción, en el primer mes del año la producción de cemento gris creció 0,6%, y alcanzó el millón de toneladas, mientras que en febrero aumentó 0,3%, y fue de 1,13 millones de toneladas.



Así mismo, el área licenciada vio un aumento de 28,1% en enero, cuando se licenciaron 1,69 millones de m2, 371.607 m2 más que en el mismo mes del año anterior.



EL MERCADO LABORAL



Por el lado del empleo el primer trimestre también deja cifras positivas. En los primeros dos meses del año. En enero, la tasa de desempleo se redujo 2,9 puntos porcentuales en su variación anual, y llegó a 14,6%, mientras que para febrero presentó una mejora de 2,6 puntos porcentuales frente al indicador que registró en el mismo mes del año pasado, y fue 12,9%.



INFLACIÓN Y TASAS



Probablemente el mayor nubarrón del primer trimestre fue la escalada que vieron los precios, al punto que en febrero la inflación llegó a 8,02%, y se registró un incremento mensual en los precios de 1,63%. En el caso de los alimentos, los más afectados por el alza de los precios, en febrero alcanzaron una inflación anual de 23,3%.



Esto también ha llevado al Banco de la República a subir sus tasas de intervención. Este miércoles la junta directiva decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés a 5%, con lo que el trimestre cerró con este referente para los tipos de interés del banco central.



LAS OPINIONES



Si bien las cifras no son del todo negativas, para los expertos la economía aún tiene varios puntos por resolver.



Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “los indicadores líderes como la demanda de energía no regulada y la movilidad a tiendas, lugares de ocio y supermercados, muestran que en el primer trimestre del año continuó la senda de recuperación de la actividad económica”.



Según Mejía, por ahora, Fedesarrollo mantiene por ello en su pronóstico para el año del 4,6 %, “pero en la medida en que se resuelva el conflicto entre Ucrania y Rusia sería factible que el crecimiento sea aún mayor”.



Por su parte, Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif, destacó como “a pesar de que aún no contamos con indicadores de actividad económica para los meses de febrero y marzo, otros resultados apuntan a que el primer trimestre tuvo un comportamiento relativamente bueno”.



Frente a los resultados del ISE de enero, Rodríguez enfatizó en que “este suele ser un mes de menor dinamismo económico, lo que explica en gran parte esa desaceleración”.

Ahora bien, sobre al mercado laboral, el directivo señaló que “a pesar de que el mercado laboral aún tiene terreno por recuperar, observamos que continúa por una senda positiva”.



Al respecto, Mejía dijo: “Lamentablemente, no sabemos qué está pasando con el mercado laboral, porque en el cambio de metodología no se han publicado las cifras desestacionalizadas y tampoco hay cifras antes de 2021. Ojalá se pueda corregir rápido ese lunar en la información, para tener un panorama amplio de lo que está pasando no solo con la actividad productiva si no también con la dinámica del empleo”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO