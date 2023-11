Alza de peajes: este sería el proceso para subir el precio hasta enero

Tras varios meses de rumores, finalmente el Gobierno Nacional anunció, mediante proyecto de decreto, que los peajes subirían de manera paulatina hasta el primero de enero de 2024, normalizando el precio que debió aumentar este año. Vale aclarar que en enero subiría nuevamente, como todos los años atado al IPC.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El proyecto señala que realizará, mediante las resoluciones correspondientes, el incremento gradual de las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de acuerdo con el plan que se establezca.



“A más tardar el 1° de julio del año 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), finalizará la normalización del esquema tarifario estimado para ese momento, según las condiciones contractuales de cada caso”, menciona el texto.



Así mismo, hay un artículo en el que se determina que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda podrá aprobar, por una única vez y por cada contrato, los planes de aportes parciales que le presente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que incluyan únicamente las posibles obligaciones contingentes que se deriven del no incremento de tarifas peaje en las estaciones a cargo de la ANI.



(Vea: 'Es momento de tener precio de gasolina a nivel internacional').



Esta ‘solución’ tan pedida por el sector de infraestructura durante todo el año, genera dudas por su ambigüedad.



Según concesionarios viales consultados por Portafolio, que prefirieron opinar desde el anonimato, este decreto no soluciona de fondo la problemática creada por el congelamiento de los peajes que se dictó mediante el Decreto 050 del 2023.



“Nuestra percepción es que el decreto no aporta para la solución del problema creado con la emisión del Decreto 050. No cambia la situación y específicamente no hace mención a la problemática generada para las IP’s (iniciativas privadas)” , dice uno de ellos.



El actor agrega: “es un decreto demasiado etéreo y no define nada concreto respecto a cómo se harán los ajustes que no se surtieron a principios de 2023 como correspondía, es decir el 13.12% del 2022, y mucho menos deja entrever qué pasará con los mismos ajustes que deben hacerse a principios de 2024”.

​

Por otro lado, otro líder de una concesión vial mencionó que este decreto generaría traumatismos, si a esto se suma que los incrementos serían hasta el mes de enero, en el cual deberían de subir nuevamente los peajes.



(Vea: ¿Subirá o no el precio de gasolina en noviembre?: así está el panorama).



“En el caso de algunas concesiones, el nuevo decreto que plantea el gobierno nacional, deroga el 050 de 2023, por lo que algunas concesiones tendrían que acudir a las resoluciones vinculantes que contempla el proyecto, las cuales contemplan incrementos superiores al IPC, lo que supone un traumatismo y la inviabilidad de hacerlo. Suponemos que el Ministerio de Transporte debe revisar uno a uno cada caso para evitar aumentos exponenciales”.



Según conoció Portafolio, la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, envió un documento técnico al Ministerio de Transporte en el cual recogió los ajustes que consideran pertinentes los concesionarios para este decreto, pues hay ‘dudas’ sobre su implementación. Sin embargo, Portafolio consultó a la CCI sobre el documento y solicitó comentarios sobre el proyecto de decreto y al cierre de esta edición no se había pronunciado.

Las dudas

Durante el puente, el Viceministerio de Transporte espera que cerca de 3,6 millones de vehículos se movilicen por carretera. Archivo particular

La determinación de reversar la decisión de congelar los peajes durante todo 2023, se daría tras el ruido que generó la decisión del Gobierno en los inversionistas y financiadores, al igual que descuadres en las proyecciones de ingresos de los proyectos viales para este año.



Si bien para 2023 el Ministerio de Hacienda dejó una partida de $500.000 millones en la adición presupuestal, con el fin de girarles a los concesionarios viales los recursos del ajuste, los que faltarían y las afectaciones sobre el fondeo de los proyectos habría empujado al Gobierno tomar la decisión.



Sobre el primero, como se recuerda, los $500.000 millones del Gobierno no darían a basto para pagar el diferencial a las concesiones por el freno en la subida de los peajes, pues según cuentas de la CCI, el reajuste podría estar cerca a los $800.000 millones para diciembre de 2023, de esta forma, el diferencial pudo ser una de las motivaciones para la nueva decisión. Sin embargo, el decreto no deja claro, ni el Ministerio de Transporte, que con esta medida se salden los $300.000 millones que ‘quedarían’ en el aire.



“Se sabe que los peajes nos abrieron un hueco y toca subirlos en algún momento”, precisó, en su momento, una fuente al interior del Gobierno, quien señaló que no se quiere llegar a un escenario en el que toque crear un fondo de estabilización de precios de peajes.



Otra posible motivo fue las afectaciones a la hora de solicitar financiamiento para llevar a cabo las obras viales. Vale mencionar que a raíz de esta decisión tomada a comienzo de año, varios concesionarios mostraron su preocupación por la ‘herida’ que generó el decreto en la confianza de los financiadores, pues al no tener ‘garantizados’ los recursos, era más difícil obtener un crédito.



(Vea: No subir el precio de la gasolina costaría $95.000 millones).



Este fue el caso de Autopistas de Río Grande, que tiene a cargo el proyecto de Troncal Magdalena 2. Según Andrea Medina, gerente de la concesión, la incertidumbre que tienen las diferentes concesiones con el no incremento de los peajes, las golpeó.



“Al no subir los peajes y como no se tiene claro cómo se va a poner la tarifa al día, no se ha podido lograr tener aprobados los flujos de caja. En este momento no tenemos un modelo financiero, lo que hace que los bancos no tengan una certeza de lo que nosotros podamos aportar con los recursos que ya están establecidos en el proyecto. Ahí hemos tenido un pequeño retraso”, dijo en su momento.

Concesiones que tuvieron que dar reversa AL ALZA

Si bien el Decreto 050 se firmó el 15 de enero, según la ANI, hubo 75 concesiones que alcanzaron a actualizar sus tarifas desde la medianoche del día 17 de enero, ya que la ley establece que el incremento debe realizarse desde el 16 de enero.



Solo 35 concesiones no realizaron el alza. Al no advertir la existencia del decreto, pero estando en firme, las concesiones tuvieron que bajar nuevamente los precios, sin devolver los dineros extras recaudados ese día. Esta baja se ha mantenido durante más de 10 meses. Aunque se esperaba que el alza llegara para agosto o septiembre apenas se anunció.



(Vea: ¿Es momento de empezar a ajustar el precio del ACPM en el país?).



Paula Galeano Balaguera

Periodista Portafolio