Aumento en los insumos mantiene en ascuas la producción agropecuaria

Las situaciones económicas coyunturales han venido afectando al agro en materia de costos. La volatilidad del dólar, el clima y la inflación ha generado dificultades en las cadenas de producción y en los sistemas alimentarios del país.

Para el panorama agrícola, una de las principales afectaciones en materia de costos ha sido el aumento en el precio de los fertilizantes, como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.



De acuerdo con el CEO de Yara, Svein Tore, la guerra y el alto precio del gas ha endurecido los valores de las materias primas y de los fertilizantes en el mundo. “Las dificultades fueron en los costos de los fertilizantes, de la comida y de la producción en general que estuvieron afectados directamente”, dijo el CEO.



Cabe destacar que Tore recalcó que dado los hechos coyunturales, la producción mundial de fertilizantes también se redujo el año pasado.



Ahora bien, de acuerdo con Corficolombiana, este problema de los insumos se refleja directamente en los costos de producción de los principales productos del agro, entre los que se destacan la carne, el arroz, los huevos, la leche y las frutas.



Según la entidad, si bien el 85% de la oferta total de los insumos se genera a nivel local, las principales materias primas de producción tienen un componente importado mayor al 80%.



Igualmente, el exministro de Agricultura Andrés Valencia indicó que el año pasado las importaciones de fertilizantes fueron de 1,7 millones de toneladas.



Las soluciones del agro

Llevando la mirada hacia los cultivos especificos del agro, desde el sector ganadero, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, manifestó que el aumento de los costos ha tenido un impacto “muy duro” en el agro colombiano, especialmente en aquellos sectores que tienen que fertilizar.



“Yo creo que los costos no han bajado y tampoco creo que vaya a crecer la oferta de bienes agroalimentarios. Por consiguiente considero que el tema de la inflación no va a ceder”, dijo el dirigente gremial.



El líder ganadero, indicó que específicamente en la ganadería, los impactos de estos costos son menores, salvo lo que es pastura, teniendo en cuenta que es un sector que no consume muchos fertilizantes.



De acuerdo con Lafaurie, se ha sostenido que para el comienzo de las aguas, teniendo en cuenta que las lluvias también afectan los costos de producción, se deberían estimular vía créditos o planes de acción focalizados en los bienes agroalimentarios que tienen un impacto importante en la canasta básica de los alimentos.



De igual forma, desde el gremio de los exportadores de café, Gustavo Gómez, presidente de Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), manifestó que la volatilidad del dólar y la inflación ha hecho que los costos de comercialización se aumenten.



Según el presidente, hay incremento en los fletes terrestres, por aumentos naturales de los combustibles. Este hecho hará que se vean subidas para 2023 en exportaciones.



“Los costos de producción también impactan. Cuando crecen los costos, los productores tienen un valor mínimo para vender. Además, en el café el precio lo fija la bolsa. Es por esto que los márgenes se vuelven más estrechos porque el cliente no está dispuesto a pagar la subida, lo que afecta la rentabilidad”, explicó Gómez.



Sin embargo, según la cabeza de los exportadores, actualmente se está de optimizando la operación y siendo más eficiente con los gastos para contener los altos costos en los productos agrícolas.



Desde el sector de los aguacates, también se estima que situaciones como la guerra entre Rusia y Ucrania, la volatilidad de la tasa de cambio y el aumento en el precio de agroinsumos, han generado grandes impactos en el sector agrícola.



Jorge Enrique Restrepo, director ejecutivo de Corpohass, manifestó que en 2022 el alza llegó al 29,4%, y fertilizantes como la urea, utilizado en el cultivo de aguacate hass, encabezaron este aumento que impactó los costos.



“Creemos que Colombia, a través de la implementación de nuevas políticas, puede reducir la alta dependencia que actualmente tiene de insumos importados, al aumentar la producción local de estos. En nuestro sector, para hacer contrapeso a estos costos, algunos exportadores prefieren vender la fruta en mercados europeos, que tienen mejores precios de importación” dijo.

El sector más afectado



Una de las cadenas de alimentos más afectadas por los altos costos de producción, ha sido el sector lechero.



Con base en datos de la Asociación de Productores de Leche (Analac), el índice de precios al productor de leche (IPPL) continuó su incremento en el inicio de 2023, mostrando en febrero una variación de 6.35% frente al cierre de 2022.



“Los costos de producción continúan creciendo y permanecen en niveles históricamente altos”, manifiestan en un boletín.



Igualmente, explican que en Colombia, con corte a enero de 2023, el precio al productor de leche creció 2,3% frente a la culminación de 2022 ubicándose en promedio en $2.297 para la región 1 y $2.123 para la región 2.



A su vez, Felipe Pinilla, presidente de Analac, aseguró que el alza en costos continúa, aún sin muestra clara de frenar o revertir la tendencia.



“En el sector se ve el esfuerzo de los productores por ir cada vez más a los detalles de su proceso productivo en búsqueda de puntos en donde se pueda optimizar o encontrar alternativas que controlen costos y mantengan la producción”, dijo la cabeza de los productores de leche.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio