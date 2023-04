Producción de petróleo cayó 2,15 % por bloqueos en Meta y Arauca

Durante febrero de 2023 la producción de petróleo en Colombia fue de 757.339 barriles diarios (b. p. d.), un incremento del 2,29 por ciento si se compara con la registrada en el mismo mes del año pasado (740.358 b. p. d.), según reportó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



(Lea: Los 'golpes' que el petróleo le está dando al precio del dólar).



Pero si la comparación se hace con enero pasado, la producción diaria de petróleo registró una disminución de 2,15 por ciento, ya que en ese mes se llegaron a reportar 773.565 b. p. d.

El descenso en la producción se presentó, principalmente, en los campos Andina

(Tame, Arauca), Capella (La Macarena, Meta), Quifa, Pendare, Hamaca, Caño Sur Este (Puerto Gaitán, Meta) y Capachos (Tame, Arauca), debido a los bloqueos y problemas de orden público que se han registrado en el Meta y Arauca.



Entre tanto, la producción promedio de gas durante febrero de 2023 fue de 1.081 millones de pies cúbicos por día (m. p. c. d.), aumentó 0,22 por ciento frente al mismo mes de 2022 (1.078 m. p. c. d.).



(Vea: Anuncio de la Opep aumentaría competencia por petróleo de A. Latina).



Frente a enero de 2023, cuando la producción de gas fue de 1.020 m. p. c. d., en el segundo mes de este año se registró un incremento de 5,98 por ciento.

Este comportamiento obedece a un aumento del gas comercializado, principalmente, en los campos Clarinete (Aguachica/Gamarra, Cesar), Sucumbíos (Ipiales, Nariño), Aguas Vivas (Sahagún, Córdoba), Istanbul (Riohacha, La Guajira), La Belleza (Plato, Magdalena) y Bullerengue (Sabanalarga, Atlántico).



La ANH también reportó que durante febrero de 2023 se reportaron dos avisos de descubrimiento en los pozos Yoda A-1 y Fresa-1, en el marco de los contratos YD-SN-1 y VIM-21, respectivamente.



(Lea: Decisión de la Opep+ puede impactar la inflación global).



Además, se perforaron cuatro pozos exploratorios y 51 pozos de desarrollo. Respecto a la adquisición de sísmica exploratoria, durante el segundo mes del año se adquirieron 162,74 kilómetros.

EL TIEMPO