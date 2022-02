Producción local se beneficia de costos y trabas para importar

Seguimiento de muy corto plazo, compras futuras, y acumulación de inventarios han sido algunas de las estrategias que han tenido que seguir las empresas para tener abastecido el mercado, en medio de la crisis de contenedores y el alto costo del dólar que ha alterado el ritmo de las importaciones.

Así lo señalan cadenas y marcas consultadas por Portafolio que tienen una intensa actividad de compras en el exterior. La situación también ha desencadenado que, en algunos casos, la industria nacional se beneficie porque sus productos ganan espacio en las góndolas.



La empresaria Patricia Vélez , fundadora y CEO de las marcas de hogar Ambiente Gourmet, Ambiente Living y Club House explica que “hemos tratado de asegurar los precios de compra para poder garantizar un buen precio al cliente, utilizando forwards en los bancos”.



La proactividad ha sido clave para tener el abastecimiento correcto. “Nos toca es sobreabastecernos, pagar bodegajes externos y tratar de mantenernos con el producto a tiempo. Obviamente, tenemos muchos más meses de inventarios de lo que deberíamos porque estamos anticipándonos a la escasez”, comenta.



Ya que asistir a Ferias no ha sido posible, el desarrollo de nuevos productos se ha logrado de manera digital, gracias a la relación de años con los proveedores.



Por su parte, Liliana Hernández, directora comercial Latam de Miniso, dice que la operación en Colombia es parte de una holding, “así que regionalmente hemos planificado y realizado previsiones para el dólar, y así cubrirnos lo mejor posible ante todos los cambios y devaluación que hemos tenido, para minimizar el impacto hacia nuestros clientes y sostener nuestra promesa de tener siempre precios muy competitivos”.



Por la crisis de contenedores, la región también negocia en bloque para obtener de forma prepagada mejores tarifas disminuyendo el impacto por el drástico cambio en los precios y la falta de espacios para generar despachos.



A su turno, Carlos Ariel Gómez, vicepresidente comercial y de abastecimiento de Grupo Éxito explica que la coyuntura ha impactado especialmente en la categoría electro digital, debido a que son productos que en su mayoría no se producen en el país. “Venimos robusteciendo nuestro abastecimiento de la mano de nuestros proveedores, hemos realizado múltiples esfuerzos para mitigar el impacto realizando pedidos de manera anticipada, entre otras acciones”, afirma.



TECNOLOGÍA Y CARROS



Heisson Nessi, gerente general de Epson Colombia, dice que “la incertidumbre y constantes cambios no permiten hacer planes detallados con mucha antelación, así que generamos planes de acción a tres o seis meses (según el caso) que nos permiten ‘surfear la ola’ que venga, con la información disponible en ese momento. Cada mes hacemos revisión y ajustes”.



Desde su perspectiva, lo más retador han sido las variaciones en las estimaciones de ventas y la recepción de supply necesario para atender a la demanda. La información es muy volátil y hay que revisar los planes con los socios de negocios. “La clave ha sido la comunicación. La situación es generalizada y cualquier variación en el plan la compartimos con nuestros aliados que han sabido entender perfectamente y juntos buscamos soluciones ante los inconvenientes”, dice.



Santiago Holguín, gerente general de Lenovo Colombia, explicó que la estrategia principal de la marca ha sido ampliar la red de navieras y aerolíneas. Además, planea de manera anticipada las reservas, antes podían tardar siete a 15 días y ahora hasta 30 o 45 días. “Con algunas aerolíneas hemos logrado charters completos con producto Lenovo para América Latina y hace escala en distintos aeropuertos para abastecernos. Al final, los sobrecostos están y hay que asumirlos o, en algunos casos, transferirlos al producto".



Sobre la devaluación los clientes manejan coberturas, prepagan mercancía. De cara al consumidor, Lenovo procura agregar un servicio o accesorios adicionales que estén en inventario para integrar combos que puedan minimizar el impacto, asegura.



Sobre la coyuntura, Carlo Villamil, gerente general de Motorola Colombia, dice que “nuestros resultados trimestrales y anuales demuestran que nuestro tamaño, escala, relaciones sólidas con proveedores y socios, y el modelo de fabricación híbrido único por ser parte de un grupo tan grande como Lenovo, nos han asegurado que podamos maximizar el suministro disponible”. Esto, señala, les ha permitido mantener el crecimiento en el país.



En compañías del sector automotor, algunos directivos lograron con las casas matrices asegurar pedidos para el primer trimestre.



Otros, como BMW, reportaron problemas de logística pero al cierre del año ya tenían los compromisos de una naviera para abastecer los mercados, lo cual recortó los tiempos de entrega en Colombia. En Renault, se han registrado problemas de abastecimiento de algunas partes y aunque ahora es menor, sigue enfrentando inconvenientes por la falta de piezas para algunos de sus modelos ensamblados en Colombia.



Luis Torres, CEO de Hyundai Colombia, dice que “todos compramos en la misma moneda, por lo tanto es un tema que lamentablemente afecta al consumidor final, pero siempre tratamos que afecte lo menos posible”.



