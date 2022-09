Agro, con el mayor aumento presupuestal ¿en qué se invertirá?

La aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) la semana pasada por las comisiones económicas del Congreso, le dejó al gobierno de Gustavo Petro $405,62 billones para financiar su política en 2023.



Y allí, el sector agropecuario fue el que vio un mayor aumento en su presupuesto, con una adición de $2 billones para el presupuesto del próximo año. La cartera y sus entidades quedaron con un monto total de $4,2 billones, cifra que creció en un 62,4%, frente al dinero presupuestado para 2022 que era de $2,5 billones en total.



De acuerdo con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, el aumento corresponde al 96,6% de lo solicitado inicialmente. “La ejecución va a ser muy retadora para un Ministerio y unas instituciones que han estado marginadas, sin gran apoyo y ahora se volvieron el eje”, puntualizó la jefe de cartera.



Y así como la adición para este ministerio es la más alta en el proyecto de presupuesto, diferentes sectores y expertos en materia de agricultura mostraron su optimismo frente al incremento del monto y abren las expectativas hacia dónde se podrían destinar estos recursos.



Para Andrés Valencia Rincón, ex ministro de Agricultura (2018-2020), cualquier aumento en la cartera va a ser positivo dado que, “el ministerio siempre ha tenido una participación escasa en el presupuesto, por tanto es bueno, siempre y cuando se ejecuten y la inversión no se vaya en plantas de personal, sino que se destinen a las entidades que vienen ejecutando diferentes procesos, como la Agencia Nacional de Tierras, entre otras”.



De igual forma, el ex ministro de Hacienda (1998-2000) y ex ministro de Agricultura (2010-2013), Juan Camilo Restrepo, asegura que “este incremento es el que va a dar pie financiero para el inicio, con gran empuje, de los programas agrarios de este gobierno”.

De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la SAC, “hay grandes expectativas frente a la materialización del presupuesto en materia de bienes públicos, apoyos a la mujer rural y el uso de los recursos para el seguro agropecuario”.



La expectativas frente a la ejecución del presupuesto se mantienen, para Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, “es importante ver cómo se van a destinar esos recursos. Esperamos poder reunirnos pronto con la ministra para hablar del futuro y que escuchen los programas que tenemos desde nuestro sector”.



Por su parte, Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, manifestó: “nos gusta mucho que se haya duplicado el presupuesto. Proponemos que haya un control en los precios de los insumos agropecuarios, un dólar preferencial de importación y se debe trabajar en la comercialización (...) Primero hay que arreglar lo que tenemos y volver competitivos a los productores, volverlos empresarios, antes de poner a producir más”.



Para Jeffrey Fajardo, residente ejecutivo de Porkcolombia, “el país tiene una tarea pendiente de grandes dimensiones en relación con la construcción de vías terciarias, distritos de riego, fertilización y bienes públicos para el desarrollo agropecuario”.

Según José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan, “los recursos se deberían destinar en asistencia técnica, ya que es lo que necesita el agricultor”.



