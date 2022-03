Productos de aseo tampoco escapan al efecto inflación

Archivo particular

La canasta familiar ha sentido los impactos del alza general de los precios. Aunque los alimentos son algunos de los bienes que más preocupan, pues en febrero ya acumulaban una inflación anual de 23,3%, otros, como los productos de aseo, también han visto la disparada en sus precios.



(Lea: Así trabaja A. Latina para evitar crisis alimentaria por guerra rusa).

Este año, la categoría ‘bienes y servicios para el hogar y para su conservación ordinaria’ es la segunda que más ha crecido en precios, con un alza de 5,6% tan solo entre enero y febrero. Este grupo, además, también se ubica ligeramente por encima de la inflación total actual (8,01%) y en febrero alcanzó una variación anual de 8,86%.



“Allí están los productos de limpieza para el hogar, que juegan un rol muy importante por los incrementos en enero y febrero de esas sustancias químicas básicas para producir el detergente el polvo para lavar la ropa, el jabón líquido para lavar la loza, o el jabón en barra para lavar la ropa están llevando a tener esas variaciones”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en la última publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



El mercado de productos de aseo movió en Colombia alrededor de $3,2 billones durante 2021, según cifras de Euromonitor, y dentro de este, los productos destinados a labores de lavandería aportaron $1,8 billones.



El mercado de blanqueadoresfue responsable de $387.100 millones, mientras que los lava-vajillasgeneraron compras por $300.300 millones y los productos para el cuidado de superficies movieron $107.400 millones en 2021.



Ana Gloria Duarte, miembro de Utrasd, la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas, cataloga como “terrible” la subida de este tipo de productos.

“El Jabón Rey estaba costando el año pasado $1.800, en este momento está a $2.500 la barra. El jabón grande para lavar la ropa de 3 litros estaba costando $8.500, y en este momento está como en $10.500. El shampoo también está más caro. En muchas casas las compañeras mías no manejan los precios, porque ellas hacen lista y la señora o el señor de la casa hace la compra; pero yo hago el mercado para la señora, por eso puedo ver el costo”, asegura.



(Además: El 62 % de los hogares colombianos puede comprar menos bienes básicos).

Duarte menciona como el vinagre, ampliamente utilizado en labores de limpieza pasó de costar el garrafón cerca de $6.000 a $10.000, que las escobas y guantes también están mas caras, y que las bolsas de basura incluso han duplicado sus precios.



“Pero no solo son productos de aseo, en general todo se subió, en especial el mercado. Con la comida como con la carne uno deja de comprar y por ejemplo, puede comer como sustituto lentejas, pero con los productos de aseo es muy difícil, ¿cómo se lava un baño o la ropa sin jabón, o cómo se deja de usar papel higiénico?", cuestiona.



LAS EMPRESAS



La inflación en estos productos no solo afecta los consumidores, también a las empresas. “Ha habido un impacto muy fuerte en los costos de materias primas desde el último trimestre de 2021 que se ha agudizado desde entonces. La afectación en la cadena mundial de suministro nos ha pasado la factura sin piedad”, asegura Ricardo Escobar Saavedra, presidente de Eterna. La compañía fundada hace 70 años en Bogotá, cuenta con siete plantas entre Colombia y Perú y está dedicada a la fabricación de guantes, fibras y paños y líquidos hogar.



(Lea: Colombia, entre los países con mejor manejo educativo durante el covid).



Según Escobar, por ello se han visto en la necesidad de hacer aumentos en los precios de los productos. Pero sostiene que la empresa ha hecho un esfuerzo para no transmitir al mercado todo el impacto del incremento de las materias primas. “Más bien nos hemos complementado con nuestra economía de escala y hemos podido brindarle a nuestro consumidor la misma experiencia sin que sienta que su bolsillo está muy afectado”, indica.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE