Programas educativos para desarrollo humano más demandados en el país

Actualmente, diferentes colombianos tienen la oportunidad y el derecho de acceder a la educación para su desarrollo personal, beneficiándose a partir del conocimiento y por ende a la sociedad. Esta premisa, se evidenció en el último informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Universidad Javeriana, donde además se afirmó que la enseñanza es la base de las economías más desarrolladas e industrializadas del mundo.



Frente a la educación de las personas que ya culminaron su ciclo en la básica y media, según el informe, el sistema educativo ofrece la educación post-secundaria que se conforma por la superior y por la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH).



El LEE analizó en su informe el número de las instituciones para la educación y desarrollo humano, la matrícula y las personas certificadas de estas instituciones en Colombia con base en los datos más recientes del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (SIET) del Ministerio de Educación Nacional. Entre las diferentes ocupaciones, se encuentran algunas de carácter técnico y operativo, como lo son piloto, secretariado, contabilidad, banca, cocina, estética, peluquerías, hotelería, entre otras.

Los resultados

Frente a los resultados del informe, el laboratorio indica que Colombia cuenta con 4.097 instituciones para el trabajo y desarrollo humano en la ETDH, de las cuales 657, correspondientes al 16,1%, cuentan con certificado de calidad y 8,1% tienen certificación de calidad vigente.



En materia de programas ofertados, en Colombia existen al menos 17.000 que son ofrecidos por las 4.097 instituciones por la educación para el trabajo y desarrollo (IETDH), además del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según el documento.



Así mismo, la población matriculada viene con una volatilidad en subida y bajada desde 2019, en donde para este año se registraron 634.053 inscripciones, mientras que para el 2020 continuó las disminución llegando a 398.859. Para el 2021, se evidenció un pequeño repunte, llegando a las 413.157 matrículas.



Para el caso de los certificados (personas que terminaron los cursos), la tendencia a la baja sí se mantuvo desde 2019. Para ese año, los resultados presentados fueron de 189.901 certificados, al igual que en 2020, donde se mantuvo la disminución alcanzando los 123.453 cursos terminados. Para el 2021, el dato nuevamente bajó, llegando a las 103.387 certificaciones. Según el informe la disminución fue de 86.000 personas.



A lo que respecta el desagregado por regiones, con base en el informe, se estima que para el 2021, Bogotá (30.569) y Antioquia (23709) fueron las regiones donde más personas se certificaron el ETDH. Simultáneamente, el Valle del Cauca, presentó 7.582, Santander 6.636, Cundinamarca 4.910 y Meta con 4.409.



Igualmente, Guainía, Vaupés y Vichada no registraron matrículas ni certificados en este tipo de formación.



Por su parte, los investigadores del LEE, aseguran que “se evidencia la baja participación de instituciones de calidad de este tipo de formación en el país y, por tanto, los retos que tiene Colombia en materia de mejorar la calidad de la educación que se ofrece en este nivel”.



Entre las razones de este tipo de comportamiento, se observa que la pandemia y los efectos de esta pueden ser la causa de la caída importante tanto en la matrícula y población certificada en 2020 y en la lenta recuperación registrada en el 2021 en la matrícula en ETDH, manifestaron los investigadores.



Asimismo, se indica que las áreas de desempeño con mayor número de matriculados de 2016 a 2021, son los idiomas, programa que ocupó la mayor participación porcentual de registrados con un 33%. De la misma manera ventas y servicios con una participación de 21% y salud con 12,8%. El informe concluye asegurando que estos programas son cada vez más populares en Colombia por menor tiempo y valor de la matrícula o inscripción.



“Es importante que las instituciones que los ofrecen garanticen altos estándares de calidad y la alineación de la pertinencia con las demandas por competencias del sector productivo. Los jóvenes entrenados en ETDH, no solo podrían estar mejor preparados, sino que también podrían tener mejores posibilidades de una inserción rápida y duradera en el mercado laboral”, manifestaron.

Las matrículas técnicas todavía no se recuperan tras la pandemia. iStock

Matrículas más demandadas

De acuerdo con el informe, el primer lugar lo obtiene el programa Auxiliar de Enfermería con 23.717 matrículas, seguido de Conocimientos Académicos de Inglés en B1, con 11.936 inscripciones, asimismo, para el tercer lugar se encuentra el curso de Auxiliar Administrativo con 8.274 inscritos.



La cuarta y quinta posición la ocupan Servicios Farmacéuticos y Académicos en Inglés A1 con 7.607 y 7.463 matrículas respectivamente.



Hay otros programas como Administrativo en Salud, Auxiliar Contable o de Recursos Humanos, entre otros.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio