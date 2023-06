El precio del dolar en el país llegaría a $5.100 a mediano plazo

Las expectativas de los agentes es que a la vuelta de un año y medio el dólar posiblemente llegue a los $5.100.



Según Corficolombiana, actualmente, los participantes del mercado forward de derivados de tasa de cambio están pactando compras y ventas de dólar a $5.103 por dólar para cierre de diciembre de 2025. Hace tres semanas la cifra era de $5.600.



Para la firma, que los agentes del mercado de derivados pacten sus operaciones futuras a esa tasa, revela información sobre las expectativas de tasa de cambio pero el valor no refleja sólo las expectativas de los agentes. Costos de transacción, aversión a la pérdida, riesgo de crédito y primas de liquidez hacen que las tasas forward muestren algo más que el valor esperado del dólar.



Jaime Andrés Cárdenas, analista de Finanzas Corporativas de Corficolombiana dice que ese dato implícitamente recoge las expectativas del tipo de cambio a futuro “pero no se puede considerar como un predicción exacta del tipo de cambio, porque hay factores que no hacen que se cumpla y aclara que si sigue bajando el dólar ese valor del forward de $5.103 bajaría aún más”.



