Vientos favorables en PIB, dólar e inflación le dan respiro a economía

Los pronósticos recientes para Colombia auguran mejores noticias a las que se esperaban al inicio de año. Nuevas proyecciones para el PIB, así como el alza del peso frente al dólar en los últimos días y las más recientes noticias de inflación, en las que se confirmó la tendencia a la baja del índice de precios al consumidor (IPC), le estarían haciendo un guiño favorable a la economía del país.



En la última semana, dos de los principales organismos multilaterales, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) entregaron sus perspectivas para el país, y en ambos casos, aunque se reconoce que continúa un proceso de desaceleración, se elevó la previsión. El Banco Mundial mejoró su estimación de 1,3% a 1,7%, y la Ocde elevó su pronóstico de 1,2% a 1,5%.



Un movimiento similar se ha visto desde el propio Banco de la República, que también ve con mejores ojos el posible desempeño de la economía en 2023.



Mientras en enero el equipo técnico del Emisor estimaba apenas 0,2% para el PIB de este año, la cifra fue reforzada en marzo a 0,84% tras conocerse los primeros indicadores de actividad económica del año.



En la reunión de la Junta Directiva de mayo, se informó que la proyección había aumentado a 1,0%, “lo cual significa que la economía lograría mantener el elevado nivel de producto que se alcanzó en 2022, pero que su expansión en el presente año sería moderada”.



Visiones del mercado

José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, destacó que la entidad tiene una proyección similar a la de las entidades multilaterales: 1,6%.



“Esta revisión que hicimos hace unas semanas se relacionó con la sorpresa del dato de crecimiento de primer trimestre, que superó nuestras expectativas”, destacó López, pero dijo que se espera que el segundo trimestre sea algo “más difícil”, y que la economía “está en una transición y va a tener una tasa de crecimiento normalizada, luego de unas tasas muy altas”.



En el caso de la inflación, aseguró que tras el dato de mayo están revisando su proyección para fin de año.



Una visión similar la tiene Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, quien ha mantenido su pronóstico en 1,5%, y considera que las perspectivas de varias entidades no estaban siendo “consistentes con la historia de la economía colombiana”.



Jalil reconoce que sí hay una mejora en las expectativas del BanRep y de otras entidades, pero asegura que “no necesariamente es una buena noticia que se mejoren las perspectivas, porque teóricamente un mejor crecimiento económico implica que la demanda no se frenará tanto y por ende la inflación no cederá tan rápido”.



Pese a ello, reconoció que con la inflación se está viendo un pronóstico que está mejorando rápidamente, y es “buena noticia”.



El experto destacó también que la revaluación del peso en los últimos días ha sido positiva, pero es algo coyuntural. “Una menor capacidad de ejecución del plan de Gobierno ha dejado en el mercado algo de mayor tranquilidad, pero son fuerzas externas e internas y en cualquier momento se puede devolver. Hay que aprovechar ahora, y que quienes quieran comprar dólares, compren”, sugirió.



De otra parte, Andrés Langebeak, director de Estudios Económicos de Grupo Bolívar- Davivienda, destacó que se están presentando datos favorables en el déficit de cuenta corriente, que fue de 4,1% en el primer trimestre, y que también se espera se reduzca el déficit fiscal, por cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).



“Hay una mejora en algunos fundamentales que se pueden explicar, además de las reformas, porque están entrando un poco más de dólares en el país. También el hecho de que haya alguna apreciación del peso puede ayudar a que la inflación descienda, por el lado de los importados”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio