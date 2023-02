Indígenas se enfrentaron a policías y entraron a Alcaldía de Medellín

Este miércoles, en medio del paro de taxistas que se desarrolla en La Apujarra, Medellín, cientos de indígenas comenzaron a romper las barreras que recubren el centro administrativo donde está ubicada la Alcaldía para entrar a la fuerza al lugar.



(Lea: Renunció secretaria de Educación en Medellín que tiene casa por cárcel).



Esta protesta no tiene relación con el paro de taxistas que se desarrolla desde horas de la madrugada.

Indígenas en la Alcaldía de Medellín Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Fue sobre las 10:45 de la mañana de este miércoles cuando cientos de indígenas provenientes del Chocó se enfrentaron a la policía que estaba en el lugar. En videos quedó registrado el momento en el que, con palos, se enfrentan a uniformados que custodiaban la entrada de la Alcaldía.



Indígenas se meten a la fuerza a la Alcaldía de Medellín. Piden ser escuchados y garantías. pic.twitter.com/jswWRuRedr — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) February 22, 2023

"Ellos no cumplen nada, nosotros hicimos un encuentro para ayudas y derechos y nosotros vinimos a hacer cumplir nuestros derechos. Nosotros venimos con toda la familia porque estamos sufriendo y la Alcaldía de Medellín no cumple ni colabora nada", le dijo a EL TIEMPO en vivo, Rodrigo vitucay Tequia, gobernador de la comunidad indígena desplazada.

Hay vidrios y estructura de la alcaldía que rompieron en medio de esta protesta. Las autoridades buscan evacuar el edificio por seguridad.



(Además: Proceso para terminar la construcción de Hidroituango no está desierto).



Indígenas en la Alcaldía de Medellín Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se pronunció sobre le hecho. "Se realiza una protesta a la que no voy ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido", escribió en su Twitter.

EL TIEMPO