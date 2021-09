Razones por las que hay una 'ola de optimismo' para el PIB nacional

Archivo particular

Los últimos datos que se han revelado de la economía nacional, los de julio, han dejado un ambiente de optimismo en la economía que ha permeado también las proyecciones del mercado, al punto que en la última semana la calificadora JP Morgan elevó su proyección para el Producto Interno Bruto (PIB) de 2021 a 9 %, mientras que XP Investments ya apuesta por 9,7 %.

En ambas revisiones se destaca el resultado de los principales indicadores, pues el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que funciona como una variable proxy para el PIB y registró un alza intermensual de 3,2 %, mientras que sectores como la industria y el comercio tuvieron variaciones anuales de 20,1 % y 26,9 % respectivamente.



“Al igual que en el período posterior a los bloqueos del segundo trimestre de 2020, los indicadores de actividad de Colombia vuelven a mostrar la capacidad de recuperarse mucho más rápido de lo esperado. Aunque el ISE del PIB mensual del Dane ya sugería un repunte sólido de las huelgas de mayo en junio, eso no se tradujo en el PIB del segundo trimestre. No obstante, con la sólida impresión del ISE de julio en la mano, ahora revisamos el 3T hasta un 20 % intertrimestral”, indicó JP Morgan en su revisión.



Aunque la proyección original estaba en 7,5 %, la entidad decidió apostar finalmente por 9 %.



Esta misma percepción la sostiene Andrés Pardo, jefe de estrategia macro para Latinoamérica para XP Investments, pues hace tres días la entidad revisó su pronóstico, que tenían en 7,5 % desde abril de este año, a un 9,7 %.



“La razón principal es que vemos que los indicadores de alta frecuencia van muy bien, como son el comercio al por menor e industria; la recuperación de la economía y la demanda está siendo más acelerada de lo que esperamos anteriormente. Además los índices de confianza del consumidor y de los empresarios ha mejorado”, dijo Pardo.



Sin embargo, indicó que “tal vez el catalizador fue el dato del ISE, se esperaba una recuperación, pero nos sorprendió el dato tan fuerte que entregó el Dane, un crecimiento de 3,2 % de julio frente a junio”.



PERCEPCIÓN POSITIVA



Otra entidades han destacado el resultado del ISE de este año, y aunque aún mantienen sus proyecciones, no niegan la posibilidad de una revisión al alza.

Tal es el caso de Corficolombiana, que había revisado su proyección a 8,4 % hace cerca de un mes, y para ese entonces era uno de los grupos más optimistas a nivel local.

Comercio e industria han ayudado a mejorar las proyecciones. Archivo Particular

José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de la entidad, explicó que la clave está en el “nivel de arrastre”, pues si el nivel de actividad económica se mantuviera en lo que resta del año constante en lo que estuvo en julio, la economía crecería aproximadamente 9,1 % en todo el año.



“Seguramente esto va a explicar una revisión importante de analistas al alza, en nuestro pronóstico ya éramos relativamente optimistas, pero estábamos siendo prudentes con lo que podría ser el resultado para el último trimestre del año, donde el efecto de comparación va a ser más alto y donde podríamos ver una ola adicional del virus”, indicó.



El jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana aseguró que por ahora cree que mantendrán ese 8,4 %, esperarán la dinámica de agosto y septiembre. “Es probable que lo tengamos que revisar de nuevo”, dijo.



Otra entidad que también destacó el resultado del ISE en los últimos días fue Scotiabank Colpatria, e incluso mantiene un sesgo alcista para el cierre del año.



“Hacia futuro, lo que vemos es que la reactivación de la economía y la apertura de todos los sectores de la economía van a continuar impulsando el crecimiento de esta, haciendo que para todo 2021 tengamos una proyección del crecimiento del PIB del 8m2%, inclusive con un poco de sesgo al alza por el comportamiento del sector terciario (consumo privado, educación y servicios financieros”, aseguró Sergio Olarte, economista principal de la entidad bancaria.



A nivel general los analistas del mercado mantienen sus expectativas por encima del 8 %, sin embargo el Ministerio de Hacienda aún se mantiene cauto, con una meta de crecimiento de 6 %. En días pasados la cartera confirmó a este medio que si bien reconoce que las cifras indican que la recuperación está marchando a buen ritmo, “todavía hay incertidumbre en el panorama internacional y lo que pueda pasar con el virus y las variantes”, por lo que el Ministerio ha preferido mantener una postura conservadora.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio

Twitter: @LauraB_Elejalde