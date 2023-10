¿Qué vendrá para el dólar en lo que resta del 2023?

Durante los últimos meses, la divisa estadounidense ha experimentado un movimiento continuo en su negociación. En los primeros días de octubre empezó a encaminarse hacia arriba.



Sin embargo, por el conflicto en Gaza y recientemente por el dato de inflación de Estados Unidos, la moneda extranjera terminó esta semana por debajo de los 4.300 pesos.



Estos movimientos y fluctuaciones inquietan, sin duda, a todos los colombianos porque de ello dependen muchas decisiones a nivel financiero. Por ello Portafolio ha consultado a diferentes expertos sobre las proyecciones para lo que queda del año con respecto al dólar.



Así, Pablo Corredor, Director Financiero para Terrazan comentó que "el panorama para estos tres meses se ve turbulento en el mes de octubre y es posible que noviembre y diciembre se modere para terminar el año en unas mejores condiciones".



Corredor, proyecta que "la divisa puede bajar en los meses de noviembre y diciembre teniendo en cuenta que las tasas de interés se pueden moderar y comenzar a bajar en USA y eso desistimularia la demanda de dólares a nivel mundial bajando la fortaleza del mismo y permitiendo que se cierre el año en $4.300 o $4250".



En este mismo sentido, Alejandro Guerrero, asociado de Divisas de Credicorp Capital, empresa del Grupo Credicorp, manifestó que lo más probable es que continúe la volatilidad si no se cambia el panorama internacional.



"Preocupa que continúe el ruido sobre temas de recesión, con un petróleo devolviendo niveles importantes", comentó Guerrero.



Sin embargo, dice este experto que "con lo que se ve actualmente el dólar está haciendo cambio tendencia de mediano plazo, no parece que volviera rápido a sus 3.880 que fueron el piso y más bien estaría entrando a consolidar niveles entre los 4.200 y 4.440 inicialmente".



