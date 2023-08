¿Tener multas de tránsito puede hacer que lo reporten en Datacrédito?

Datacrédito es una central de riesgo que se encarga de vigilar la vida crediticia de los ciudadanos que adquieren productos financieros.



Es común que en esa base de datos se reporte a aquellas personas que incumplan con sus obligaciones crediticias; no obstante, también se estarían recibiendo reportes de no pago de multas de tránsito.



Según Mauricio Flórez, un veedor de movilidad de la ciudad de Medellín, esta situación no debería darse, pues entidades como Datacrédito o Procrédito solo realizan reportes de deudas que se hayan adquirido en el comercio y entidades bancarias.



Sin embargo, en el país existe otra entidad llamada 'Datacrédito Expirian', la cual presta el servicio de datos de deudores de bancos para hacerles notificaciones. Dicha empresa también presta servicio para los reportes de tránsito y realiza cobranzas de esta naturaleza.



Varios conductores han recibido desde 'Datacrédito Expirian' a su correo electrónico, o mediante cartas físicas, información acerca de las multas y, con este nombre, los destinatarios de las misivas la relacionan con Datacrédito, haciendo que crean que están reportados en la central de riesgo.



"Cada norma tiene sus propias bases de datos de cobranza, por lo cual Datacrédito es el encargado de manejar las deudas financieras, así como las multas de tránsito suelen ser cobradas por la entidad Simit", explicó.



Por lo tanto, lo que debe tener en cuenta, dado el caso de que tenga un comparendo y haya llegado a un acuerdo de pago con las autoridades de tránsito y, por alguna razón, haya incumplido con este compromiso, en ese momento la entidad sí puede reportarlo a Datacrédito.



