87 % de los colombianos se aplicaría una tercera dosis contra el covid

Al menos 9 de cada 10 colombianos estaría dispuesto a ponerse una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su informe de la encuesta Pulso Social para septiembre, en la que se incluyó una nueva pregunta: '¿En caso de que fuera necesario, estaría dispuesto a aplicarse un refuerzo adicional o tercera dosis de la vacuna?'.



Ante esta pregunta, el 87,4 % de los jefes de hogar consultados por el Dane a nivel nacional respondieron afirmativamente y solo el 12,6 % respondió negativamente.



“Esta prevalencia crece con los rangos etáreos, pues se lee como un porcentaje de 88,4 % en las personas de 55 años en adelante”, explico el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Según Oviedo, dentro de las razones que aducen quienes no están dispuestos a vacunarse se mantiene una prevalencia del 51,4 % en que creen que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos, mientras que 21,2 % argumenta que no cree que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.



“Estamos reportando un avance importante en el plan de vacunación. Entre agosto y septiembre de 2021 pasamos del 71,8 % de los jefes de hogar reportando haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra covid-19 a 78,7 %. Tenemos un avance muy importante en la vacunación en hombres”, Indicó Oviedo.



Del total de los jefes de hogar que no se han vacunado, se mantiene una reticencia a inmunizarse de 15 %. Además, Oviedo explicó que “el interés por aplicarse la vacuna está más concentrado en las personas fuera de la situación de pobreza y la resistencia sigue estando concentrada en las familias en situación de pobreza”.



De acuerdo con el reporte, el 32 % de los jefes de hogar en situación de pobreza no ha recibido la vacuna, mientras que en los hogares en ausencia de pobreza solo 15% de los jefes de hogar no han recibido la vacuna.



En esta edición de la encuesta Pulso Social también se incluyó una pregunta nueva a las personas que no han recibido su vacuna pero sí están interesados en vacunarse y se les preguntó la razón. El 16,7 % asegura que es porque ha estado contagiado, 26 % por escasez de vacunas, y 35,7 % porque no ha tenido tiempo de irse a vacunar.



En cuanto al avance para la segunda dosis, entre agosto y septiembre se encontró una mejora en la cantidad de jefes de hogares con dos dosis: mientras en agosto estaba en 50,1%, en septiembre ya se llegó a 56,2%.



PORTAFOLIO