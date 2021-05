¿Qué consecuencias traería para Colombia la rebaja de la nota de S&P?

A pesar de que Colombia construye una nueva propuesta de reforma tributaria para preservar su calificación crediticia, luego de que se cayera la primera iniciativa, los esfuerzos no lograron convencer a Standard and Poor's (S&P), que no ve en el país una hoja de ruta clara.



La calificadora de riesgo redujo la nota del país de BBB- a BB+ con perspectiva estable, al considerar que hay un alto grado de incertidumbre con la situación fiscal.



Declaraciones del ministro de Hacienda, @jrestrp, sobre la reciente decisión de la calificadora de riesgo, Standard & Poor's.

De acuerdo con la firma, el ajuste fiscal de Colombia será más prolongado y gradual que lo que se había previsto, lo cual disminuye la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas.



“Esperábamos que la reforma fiscal se diluyera durante el debate del Congreso, pero que derivara en algunos ingresos corrientes adicionales y permanentes. En cambio, se encontró con una marcada oposición política y protestas de algunos segmentos de la población”, dijo S&P.



Sobre esta situación han reaccionado economistas, políticos, centros de estudios y analistas que coinciden en que aún no hay una consolidación fiscal del país y que era previsible la decisión.



Así lo señaló Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria y quien destacó que este tipo de decisiones ya estaba en las cuentas de los inversionistas internacionales, dado que recientemente las tasas de interés habían subido bastante.



“En el corto plazo pensamos que tanto la tasa de cambio como las tasas de interés domésticas deberán subir generando bastante volatilidad”, comentó Olarte.



Además, advirtió que puede pasar que los mercados se vuelvan muy volátiles, por lo que las tasas de interés con las cuales le prestan al Gobierno podrían subir, afectando de paso las tasas de interés domésticas.



Sobre este último punto, el exministro de hacienda Juan Camilo Restrepo indicó que, seguramente, el país tendrá que pagar más por los dineros que obtenga por la colocación de bonos. “Standard and Poor's nos quita el grado de inversión. Pero no es el fin del mundo. Colombia puede vivir sin este aval de las agencias calificadoras”, aseguró.



Para José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República y exministro de Hacienda, la firma tomó una decisión equivocada al bajarle el grado de inversión a Colombia.



“Las calificaciones crediticias deben estar basadas en criterios de largo, no de corto plazo. En todo caso, todos los actores colombianos deben apoyar la estabilidad fiscal que ha caracterizado al país”, sostuvo.



Mientras que para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, la decisión es un llamado al país a acelerar la reactivación de la economía y dinamizar la nueva propuesta de reforma tributaria, a la que le quedaría menos de un mes para aprobarse en el Legislativo.



“La pérdida del grado de inversión por Standard and Poor's es un campanazo de alerta sobre la fragilidad de las finanzas públicas, la necesidad de reactivar la economía (vacunación, apoyo a hogares, Paef) y la urgencia de una reforma que permita estabilizar las cuentas fiscales”, indicó.



Para el analista económico Jorge Restrepo, la rebaja de la calificación es más que un campanazo de alerta y las consecuencias para la economía colombiana se verán de manera inmediata, pues habría “una pérdida generalizada de valor que a todos nos afectará, menos crecimiento, menos trabajos, menores ingresos y mayor pago de intereses”.



“La degradación de la calificación no fue un 'error', es el reconocimiento de la mala situación por los fuertes choques externos que vivió la economía, de los costos del paro y de la incapacidad del sistema político para poner en marcha políticas oportunas y correctas”, precisó.



Y puntualizó que “el candado a las reformas que ha impuesto el paro, la alianza contra el progreso de los partidos políticos que bloqueó la reforma fiscal y la interrupción de la actividad económica que ha impuesto el paro tendrán un efecto enorme, duradero y negativo para Colombia”.



En la actualidad el país cuenta con calificación de grado de inversión por parte de otras tres agencias calificadoras de riesgo internacionales: Moody’s (Baa2 con perspectiva negativa), DBRS (BBB con perspectiva negativa) y Fitch Ratings (BBB- con perspectiva negativa).



Por ahora, solo S&P es la que ha bajado la calificación.



