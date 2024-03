Tramite que debe hacer si es una persona natural que no puede pagar sus deudas

En medio de las dificultades económicas que enfrentan muchas personas naturales no comerciantes en Colombia, surge la pregunta crucial: '¿Qué hacer si no puedo pagar mis deudas?' La respuesta podría estar en el trámite de insolvencia, un mecanismo legal diseñado para aquellos individuos que no han podido saldar sus deudas durante un período prolongado, enfrentando una situación de cesación de pagos.



Justamente, el Ministerio de Justicia en su página web explica este caso a través de dos ejemplos:



1. Daniel y Alejandra: Daniel ha estado desempleado durante cuatro meses, lo que ha llevado a que ninguna de sus deudas, que incluyen colegio de los niños, servicios públicos, arriendo y créditos de vivienda, haya sido pagada en más de 90 días. Su esposa, Alejandra, trabaja de manera informal y carece de ingresos estables.



2. Andrea: desde hace tres meses, Andrea no ha podido pagar su tarjeta de crédito ni el plan de su celular, y teme no poder hacer frente a los pagos de los servicios públicos de su hogar.



En ambos casos lo que puede hacer es el trámite de insolvencia. Para casos como los mencionados y otros similares, este ofrece la posibilidad de negociar un plan de pagos con los acreedores, lo que permite el cumplimiento de las deudas y evita que los bienes del deudor sean objeto de acciones judiciales.



Pasos del trámite

1. Presentación de la solicitud: cuando el deudor acumula dos o más deudas con más de 90 días de mora, puede solicitar el trámite de negociación de deudas. Esta solicitud debe contener información detallada sobre las causas de la situación de cesación de pagos, una propuesta de negociación, la lista de acreedores, documentación de bienes y otros documentos relevantes.



2. Audiencia de conciliación: tras presentar la solicitud, se programa una audiencia de conciliación entre el deudor y sus acreedores. Durante esta diligencia, se analiza la propuesta del deudor y se califican y gradúan las deudas. Los acreedores pueden presentar objeciones, que son resueltas por el conciliador.

3. Acuerdo de pago: Una vez alcanzado un acuerdo entre el deudor y los acreedores, se firma un acta que detalla los términos del acuerdo de pago. Este acuerdo debe ser aprobado por la mayoría de los acreedores y puede ser adelantado en notarías o centros de conciliación privados, con un costo asociado.



En resumen, el trámite de insolvencia ofrece una vía legal para los deudores que enfrentan dificultades económicas, permitiéndoles negociar con sus acreedores y evitar acciones judiciales que afecten su patrimonio. Es crucial conocer los pasos a seguir y contar con la asesoría adecuada para aprovechar esta herramienta de manera efectiva.



