¿Qué efectos tendrá la baja de nota de Fitch a Colombia?

Luego de que Colombia recibiera la noticia de que una segunda calificadora le había quitado un grado de inversión, expertos señalan que entre los efectos está unas mayores tasas de interés y una devaluación del peso son algunas de las consecuencias.



Como explicaron analistas consultados por este medio, como Colombia es ahora más riesgoso para invertir, las tasas a las que recibe préstamos serán más altos, no solo para el Gobierno, sino para los hogares y empresas.



Y esas repercursiones se verán reflejadas en el corto y en el largo plazo. Para José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana el principal efecto es el aumento en las tasa de largo plazo.



Por su parte, Juan David Ballén, jefe de análisis económico de Casa de Bolsa, el efecto es un incremento en las primas de riesgo país, es decir, las tasas de interés para tomar nuevos créditos se elevan y aclara que es para la nueva deuda.



Y advierte que la transmisión no es inmediata, sino que no se da a través del tiempo hasta llegar al consumidor pues las tasas de la deuda pública, son las tasas de referencia del crédito que se toman en el sistema financiero.



Por su lado, Sergio Olarte, jefe de economistas de Scotiabank Colpatria, ve un efecto posterior al encarecimiento del endeudamiento y que está representado en que a las empresas se les reduzca la posibilidad de crear empleo y problemas de productividad precisamente porque el costo de fondeo va a ser más alto.



Y dice que la economía, como un todo, va a tener que ser mucho más eficiente si quiere fondearse a una tasa más alta y esto toma más tiempo.



Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia dice que Colombia, como muchos países, tuvo que salirse del libreto y hacer un mayor gasto público para enfrentar la pandemia. “Nosotros estábamos en el límite del nivel de inversión y las calificadoras miden algo que ha pasado”.



Advirtió que hay que evaluar cómo se va a gestionar el déficit fiscal previo a un “aumento en el precio dólar ante la mayor demanda y posteriormente un incremento que a afectará a todas las personas, pero no de manera inmediata”.



En ese sentido, luego de la noticia, el Ministerio de Hacienda anunció por su lado que, además del proceso para conseguir consensos para el proyecto de reforma tributaria, irá a Estados Unidos.



Según Minhacienda, la gira tiene como propósito principal reafirmar en el ámbito internacional la confianza, apoyo y compromiso del Gobierno y los empresarios colombianos hacia la institucionalidad.



“Buscamos visibilizar aspectos como el crecimiento económico de la clase media, la transición energética y la inversión social”, manifestó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.



Por su parte, los analistas señalan que para que el país empiece a recobrar la confianza de las instituciones, la clave será que con la reforma tributaria y más medidas del Gobierno se busquen salidas para reducir el déficit fiscal, que para este año se prevé que cerraría en 8,6% del PIB.



Según Standard & Poor’s y Fitch, las dos calificadoras que le degradaron la nota soberana a Colombia, será clave que el país puede ser sostenible en el mediano plazo.