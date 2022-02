Aumento de tasas es 'ineficaz contra inflación': presidente de la Andi

Teniendo en cuenta el tipo de inflación que experimenta el país, el aumento de tasas de interés por parte del Banco de la República es inocuo e ineficaz, plantea el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. En diálogo con Portafolio se muestra partidario de que se tomen medidas administrativas para hacer frente a un fenómeno que se origina por causas externas. Igualmente, hace un llamado a los candidatos presidenciales para que presenten a los colombianos sus compromisos en torno a temas vitales para el futuro del país.



¿Cómo reciben los empresarios la noticia del crecimiento de 10.6% del PIB revelado por el Dane?



Sin duda, es una noticia buena, que superó con creces lo que habíamos previsto. Sin duda alguna, termina siendo también sorprendente porque el año 2021 tuvo un efecto negativo sorpresivo que fue el paro. Uno se pregunta qué hubiera pasado en el 2021 si no hubiéramos tenido el paro.



¿Qué tareas pendientes quedan para el 2022?



Estamos produciendo lo mismo que en el 2019 pero en este momento tenemos todavía un reto importante de lograr por lo menos recuperar 1.200.000 puestos de trabajo, que ya era un reto grande en ese momento porque teníamos desempleo al 10%. En PIB, lo que tenemos en este instante son tres preguntas grandes para este año. Primero, si vamos a hacer capaces de mantener el nivel de crecimiento. Segundo, cómo vamos a hacer para recuperar el empleo y tercero cómo vamos a garantizar altas tasas de inversión. Y las altas tasas de inversión dependerá de muchas cosas. Entre otras, por supuesto, del tema electoral.



¿Para el sector industrial qué queda pendiente?



Tiene tareas pendientes desde hace rato. La principal se refiere a la productividad y penetración de mercados internacionales. Uno tiene que poder producir mejor, en mejores condiciones y con mayor valor agregado, lo que nos permite ser más competitivos. Eso se llama productividad. Y eso se debería poder transformar o convertir en mayores ventas al mercado internacional. Lo que Colombia necesita hoy en día es un proceso de diversificación grande. Tenemos que hacer apuestas y recuperar el terreno perdido frente a otros países.



¿Qué hacer para que el empleo despegue en sectores intensivos en mano de obra?



Las selecciones que hacen las sociedades que impulsan sectores específicos producen resultados bien claros. El ejemplo que Colombia tiene a la mano es el del sector hotelero. Hay que mirar sector por sector, las herramientas no son iguales para todos.



¿Por qué la Andi critica la decisión del Emisor de subir tasas de interés para frenar la inflación?



Hemos hecho comentarios alrededor del incremento de las tasas de interés especialmente porque ha sido, de alguna forma, vendida a la opinión pública como la principal fórmula con la cual estamos actuando en contra de la inflación. Mi comentario puntual es que si el incremento de tasa de interés es para controlar la inflación estamos haciendo algo que es equivocado.



Hay que decir que no todas las inflaciones son iguales y que la actual inflación que estamos viendo es distinta. Primero, es una inflación global, y segundo, es una inflación de costos derivada de una caída en la oferta generada, a su vez, de una caída en las producciones y en los temas logísticos.



Entonces la pregunta que hay que hacerse inmediatamente es si la tasa de interés del mecanismo idóneo para controlar la inflación y la respuesta nuestra es que va a ser absolutamente inocuo e ineficaz para eso en particular. Tiene otras virtudes sí, especialmente, tratar de evitar que haya una salida demasiado de capitales, que no le convendrían para nada la economía Colombia en este momento.



Sobre la inflación hay que hacer cosas distintas. Hay que tratar de aumentar la oferta, hay que incentivar la producción de alimentos COMPARTIR EN TWITTER

¿Qué caminos hay?



Sobre la inflación hay que hacer cosas completamente distintas, hay que tratar de aumentar la oferta, hay que incentivar la producción de alimentos en Colombia, hay que eventualmente bajarle costos al país. Medidas administrativas son las que probablemente nos va a ayudar a mitigar la inflación, no vamos a mitigar la inflación internacional con ninguno de nuestros instrumentos. Tenemos que tratar de encargarnos de que la nuestra no la agravemos.



Ahora, dónde está el gran ‘down side’ de la medida, en que está diseñada para atacar la inflación por la vía de que caiga la demanda y cuando eso pasa hay caídas en la producción y, eventualmente, caídas en el equilibrio oferta demanda, por lo tanto puede que la inflación caiga pero podemos estar enfrentando una situación complejísima. Esto tiene un riesgo gigantesco y es que tengamos al mismo tiempo caída en la actividad económica con precios altos, eso conduce a una palabra que no voy a mencionar pero que es el gran fantasma para cualquier economía.



¿Cuál es la palabra?



No la voy a mencionar, porque si la menciono la ponen y es una palabra que no quiero mencionar y que no quiero invocar. Pero es el gran riesgo de la economía.



¿Comparte la Andi el llamado a las campañas electorales para que hagan debates mucho más sólidos?



No podemos concentrar la campaña en la mecánica electoral. Sería mucho más interesante si nosotros pudiéramos saber exactamente cuáles son los compromisos de cada candidato respecto de cada uno de los temas vitales para la sociedad colombiana. Necesitamos conocer las ideas y los compromisos que hacen las personas que están aspirando a ser el presidente de Colombia. Queremos saber qué ofrecen al pueblo colombiano para que pueda tomar la decisión de si vota por uno o por el otro.

