Características clave para identificar a un líder populista

El populismo es una forma de gobierno que se ha hecho cada vez más presente en el continente americano en los últimos años. Y si bien es un término que se escucha con cierta frecuencia en el ámbito político, su significado es un tema de debate.



A grandes rasgos, la RAE define esta palabra como una tendencia política que se enfoca en atraer al pueblo. Sin embargo, su concepción suele ser mucho más amplía, por lo que comúnmente se emplea para referirse a un modo o un enfoque para hacer política.

De acuerdo con Omar Rincón, profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, a pesar de que el populismo suele tener una mala connotación, es importante tener en cuenta que tiene tanto aspectos positivos como negativos.

Populismo iStock

Por un lado de la balanza, esta forma de actuar puede abrir la puerta para darle visibilidad a las preocupaciones populares, a la movilización política e incluso a las reformas. Esto casi siempre acompañado de un discurso en el que las emociones cumplen un rol protagónico.

Sin embargo, se empieza a desviar el rumbo cuando se dejan de lado aspectos clave como la democracia, a su vez que no se respetan "la diversidad de poderes, la justicia, el legislativo, que no se impulse la promoción de los derechos, el respetar la diversidad sexual, la diversidad étnica, la diversidad social, el que no se luche contra la justicia de verdad" y, por el contrario, "se armen actuaciones falsas de pura televisión y de medios digitales y no reales".

Cómo reconocerlo

El experto menciona que hay una serie de características con las cuales se puede identificar a un político populista. Estas incluyen:

- Se considera el representante del pueblo y por consiguiente dice hablar por, para y en nombre de este.

- A menudo apunta a un enemigo definido, ya sea la clase alta, los grupos criminales, otro país o incluso una corriente política. "Tiene que tener un enemigo clarísimo contra el cual él se establece como un personaje protagonista", explica Rincón.

- Se presenta como un héroe con una misión clara.

- En su discurso adopta el lenguaje, los dichos e incluso ciertos comportamientos del pueblo. Esto generalmente con el objetivo de generar una mayor identificación.

- Se presenta como un protector que “defiende a Dios, a la patria, a la propiedad y a la familia”.

Dentro del listado de figuras públicas a las cuales se les ha atribuido ese carácter de populista se incluyen Evo Morales, Hugo Chávez, Javier Milei, Donald Trump, Nayib Bukele, entre otros políticos.

