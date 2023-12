Inflación, una batalla que no da tregua y seguirá en el 2024

Una de las mayores batallas que tuvo el país en este año fue la de la inflación y si bien se ha avanzado bastante el tema, logrando que se reduzca por ocho meses consecutivos, este es un desafío al que le resta camino por recorrer para el 2024.



Si bien la tormenta, según los expertos, ya pasó, todavía hay aviso de “fuertes lluvias” que podrían empantanar el camino, haciendo que la recuperación de la economía no avance tan rápido como se desea. Los precios de los combustibles y el fenómeno de El Niño, hacen parte del panorama sombrío.



Por lo menos así lo ve el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien sostiene que esto se sentirá principalmente “en los primeros tres meses del año porque se prevé una dificultad importante de acceso a energía, por lo tanto una escasez, esa escasez eleva los precios y esa escasez lleva a la utilización de las térmicas que normalmente son más costosas y tiende a aumentarse también los precios de bolsa”.



Al servicio de la energía y los precios de los combustibles (particularmente el ACPM) hay que sumar el incremento en los peajes que también será un factor clave que podría impulsar la inflación, aunque la magnitud del impacto es incierta.

Inflación EFE

Hay que resaltar que hasta el mismo Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha anunciado que existe un 85% de posibilidad de que el fenómeno de El Niño sea muy fuerte a nivel global, lo cual golpearía directamente la actividad agrícola y por consiguiente, el costo de vida.



Para Andrés Moreno Jaramillo, experto en mercados y asesor financiero, no hay que olvidar que de los aumentos en combustibles, el “más doloroso” es el del ACPM, “porque es una carga especial sobre todo en alimentos, no es que vaya a haber inflación pero sí hace que no se retraiga como debería”.



“Todo es una coyuntura en el momento que no es, todo eso se debería haber hecho mucho antes, entre más tarde se haga peor, pero sí, tanto el ACPM y los combustibles como el tema energético va a pesar en los bolsillos de los colombianos”, agregó.

Inflación iStock

Al revisar la presión de la gasolina y el diésel en la inflación, se encuentra que para noviembre, la subclase de combustibles tuvo una variación del 44,54% en estratos altos, mientras que los hogares de ingresos medios quedó en 43,32% y en el nivel de ingresos vulnerables se situó en 45,64%.



Así mismo, dentro de los servicios públicos, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: electricidad (5,89%), alcantarillado (0,57%) y arriendo efectivo (0,49%).



Por último, para Henry Amorocho, profesor de hacienda pública y tributación de la Universidad del Rosario, agrega que si bien la tasa de cambio por debajo de los $4.000 y la estabilidad en los precios del petróleo han contribuido a la reducción de precios, hay que hacer un seguimiento detenido al costo de vida.



“Vamos a tener básicamente un comportamiento de la inflación previsible por el aumento que se puedan presentar en los regulados, y desde luego va a ayudar en un comportamiento controlado de la inflación”, concluyó este experto.



