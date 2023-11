El PIB cayó: qué efectos tendría la contracción económica en los colombianos de a pie

El miércoles 15 de noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) compartió el dato del Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre de 2023, el cual quedó en -0,3 %.



Es decir, que la economía colombiana decreció y se ubicó en terreno negativo.



Algunos han avizorado un futuro más bien 'negativo' para la economía nacional y dicen que pondrá en aprietos a más de un colombiano, la pregunta es ¿por qué?, ¿cuándo se volvería a acelerar la economía?, ¿cómo afecta la caída en el bolsillo de las personas del común?, ¿qué pasará en las empresas?, ¿qué significa este dato para el país? Pues bien, Portafolio consultó a varios expertos al respecto.



A nivel general, para Néstor Darío Preciado, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, el PIB de -0,3 % desencadena el siguiente ciclo: "Baja el nivel de compras por la pérdida adquisitiva de los hogares, es decir, que se reduce el consumo; como consecuencia se afecta el ingreso de las compañías, asunto que resulta en una fuerte contracción de la economía".



Pablo Corredor González, director Financiero para Terrazan, añadió que el bajo nivel de la economía puede generar problemas en las empresas que se transformen en despidos, generando una afectación directa al ingreso de los hogares. Y, en el peor de los casos, si esto se repite de forma constante, podría resultar en el cierre de algunos negocios, explicó.

Por su parte, Fabio Castro, gerente General para Capital Investment Partner, Colombia iría "construyendo una ruta hacia la recesión por la desaceleración de la economía".



Dicho retroceso, para Edgar Ricardo Jiménez, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes, ya se esperaba al aumentar las tasas de interés, que, según él, es necesario para enfriar la economía, sin embargo, el dato del PIB "no implica un escenario desastroso, está dentro de los ciclos normales de la economía".



Ahora bien, sobre los efectos nivel nacional, Preciado, el decano de la San Buenaventura, explica que esto podría frenar las inversiones nacionales y extranjeras porque los "inversores podrían preferir otros mercados más atractivos" y, en el caso del nivel de inversión del Gobierno, asegura que se reduciría especialmente en temas de defensa y administración.



Y en relación con el ciudadano del común y con los empresarios, este dato lo sentirán porque "su poder adquisitivo se reducirá y, por tanto, limitarán sus compras o gastos en bienes y servicios", agregó.



El experto Castro considera el decrecimiento traería una disminución en la oferta laboral, generando una problemática de desempleo.

"Inclusive, podría pensarse en una subida de las tasas de interés por el riesgo que significaría el mercado colombiano", complementa Castro.



Por el contrario, Jiménez, el docente de la Tadeo, considera que las cifras de empleo han sido positivas y, por tanto, no considera que las ofertas vayan a verse afectadas.



"La economía sigue activa gracias a ciertos sectores como el de cultura. No sería preocupante que el próximo dato baje 0,5 %, pero lo que sí hay que cuidar es el tema de la regla fiscal. Esta es una fase coyuntural, en un año podemos pensar estar en números verdes. Lo que vemos es que esto es producto de las decisiones que hemos tomado, pero yo creo que el panorama no es negativo", concluyó Jiménez.



Finalmente, Daniel Velandia, Managing Director Research and Chief Economist en Credicorp Capital, empresa del Grupo Credicorp, también considera que habrá una caída en el empleo, pues "es natural que un ambiente de estos haya ajustes o reestructuraciones de nóminas, sobre todo en los sectores que se contrajeron en el tercer trimestre del año".



