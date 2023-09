Precios en Bolsa, en niveles de hace 15 años, cuando inició el Colcap

Las acciones colombianas, pese a representar en su gran mayoría, la propiedad de compañías que registran buenos resultados y tienen potencial de crecimiento en los negocios y sectores que se desenvuelven, a su vez muestran los peores comportamientos del mundo por factores como la escasa liquidez y la falta de confianza de los inversionistas locales y extranjeros.

La situación ha llegado a tal punto que este miércoles el índice MSCI Colcap (1.046 puntos) está en los niveles en los que este se estrenó como el principal índice del mercado en 2008, hace 15 años.



Y por ese motivo es que el retroceso, acentuado en los últimos dos años (aunque en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia, se vivió una debacle mundial de mercados) ha dado pie para noticias malas como la salida del título de Ecopetrol, desde noviembre del 2022, del índice del MSCI Colombia, referente del mercado en el país para los inversionistas foráneos.



En los últimos días la firma JP Morgan dijo que “no ve factores positivos importantes para las acciones colombianas pues hay un escenario macro poco atractivo y un panorama político 'incierto' y asegura que es principalmente en las valoraciones donde Colombia se destaca, “ya que los múltiplos están extremadamente descontados”.



Asegura que sigue “pensando que MSCI (anteriormente Morgan Stanley Capital Internacional) podría reclasificar a Colombia fuera de los mercados emergentes, lo que provocaría salidas de capital y menor visibilidad”.



Además, dice que tras la eliminación de Ecopetrol del índice, “las acciones colombianas están cerca de no alcanzar el umbral de liquidez del MSCI, y el proveedor del Índice podría decidir abrir un proceso de consulta para reclasificar a Frontier Market” (mercado frontera). Esto significa que aunque Colombia ha logrado avances, pasaría a ser un mercado no emergente.



Para el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, significaría menos liquidez y por lo tanto pocos emisores saliendo a buscar y pocos compradores.



El economista ve positivo que la Bolsa de Colombia adelante una integración con los mercados de Perú y Chile, que podrían sumar un mayor mercado y si se puede en el futuro con la de México, pues eso le daría más contenido al mercado.



Jahnisi Cáceres, analista de renta variable de Acciones y Valores, dice que se combinan factores como la presión por el rebalanceo del índice MSCI Colcap, por lo que los inversores ya venían viendo una caída significativa. Además, al conocerse el informe de JP Morgan, baja la confianza de los inversionistas y junto con la iliquidez, caen las acciones y los extranjeros se muestran reacios a invertir.



Entre los grandes hitos del Colcap se encuentran la caída que registró el 27 de octubre de 2008 cuando cerró en 687 unidades; el máximo valor de 1.942 puntos, el 4 de noviembre de 2010 y la peor caída en la pandemia, el 18 de marzo de 2020, hasta 894 puntos.



Ahora, los diferentes indicadores que determinan si los títulos están infravalorados (baratos) o no, como la Q de Tobin, indica que de las 40 acciones más movidas de la Bolsa, 37 están por debajo de su valor en libros y solo tres están por encima del coeficiente 1, pero en una pequeña magnitud.



Cáceres dice que en otros mercados esas 37 empresas serían apetecidas por los inversionistas, aunque en el caso colombiano “la confianza no es relevante y lastimosamente los mercados pueden seguir mostrando subvaloración”.



Édgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano considera que Colombia no ha podido realizar una mejor gestión de su mercado de capitales, particularmente durante los últimos 10 o 15 años y recuerda que hace 10 años se “dio un movimiento similar que nos clasificó como emergente, pero aun así no se han visto buenos resultados, ya sea en mejora de volúmenes de negociación o en llegada de nuevos emisores, por el contrario en este último aspecto hemos ido decreciendo la oferta de empresas disponibles para los inversionistas”.



