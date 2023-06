Licencia de conducción: ¿qué pasa si no alcanza a renovarla?

Este martes 20 de junio se cumple la fecha límite para que los conductores del país realicen la renovación de la licencia de conducción.



El Ministerio de Transporte señaló que alrededor de cuatro millones de personas, cuyos documentos estaban cobijados por la Ley 2161 de 2021, deberán realizar este trámite obligatorio para evitar futuras sanciones.



De igual forma, la cartera informó que hasta el 13 de junio se tenía registro de solo 796.035 pases de conducción que habían sido renovados y que el plazo para llevar a cabo este proceso no podrá ampliarse, debido a que este fue establecido por la Corte Constitucional.

Multas a las que se expone

De acuerdo con el Mintransporte, después del 20 de junio aún se podrá realizar el procedimiento de renovación. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que decidan realizar el trámite en fechas posteriores o que no alcancen a hacerlo, no movilizarse por la carreteras con el documento vencido.



El conducir con una licencia vencida, adulterada o de una categoría distinta a la clasificación del vehículo tiene como resultado una multa por $309.336, así como la inmovilización del auto por parte de las autoridades de tránsito.



De igual forma, la entidad señaló que trabajará para agilizar este proceso para los miles de colombianos que no puedan adelantar el trámite.



Licencia de conducción Ventanilla Única de Servicios

Recomendaciones para realizar el trámite



La cartera de Transporte aconseja tener en cuenta estos cuatro pasos para poder hacer la renovación de manera más eficiente:



1. Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



2. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito o suscribir un acuerdo de pago con el organismo de tránsito, lo cual puede validar en la página web del SIMIT.



3. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), para pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz, que debe ser aprobado.



4. Acercarse al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.



