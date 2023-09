Fortalecer al Banco Agrario, más riesgos que oportunidades

Desde mayor politización, falta de preparación operativa y técnica y monopolio público son algunos de los riesgos en los que podría incurrir el Banco Agrario, en caso de que se llegue a cristalizar la idea del presidente Gustavo Petro de trasladar recursos del Presupuesto de entes públicas en el sistema financiero para que la entidad desembolse créditos con tasa de interés subsidiada y pasar a llamarse Banco Agrario Popular.



“Hemos determinado que fondos que son del Presupuesto y se guardan en la banca a veces hasta tiempos largos, con el Banco de la República se pongan en el Banco Agrario para que haya un mecanismo mucho más grande en un volumen mucho mayor de préstamos a tasas de interés subsidiadas para la economía popular en el campo y la ciudad”, dijo Petro.



Uno de los aspectos que se cuestionan de la propuesta del Jefe de Estado es que el Presupuesto debería estar no solo comprometido, sino en ejecución de obras y subsidios en todas las regiones y no guardado por largos periodos de tiempo en las entidades financieras.



En este sentido, Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara dice que “el Presidente tiene un desenfoque pues la menor ejecución presupuestal no está en los bancos ni en el Banco de la República, sino que se traduce en menor endeudamiento, menor adquisición de TES.



Algunos de esos recursos podrán estar en fiduciarias cuando haya convenido con instituciones territoriales pero lo ideal es que los dineros públicos se traduzcan en obras, subsidios y adquisición de tierras. La mejor política social es invertir bien los recursos.



No se entendería que el Gobierno va a utilizar como vehículo financiero al banco Agrario, pues administrativamente es muy pequeño para absorber el gran volumen del Presupuesto”.



Añadió que “ejecutar el Presupuesto no es comprometer los recursos y dejarlos estancados en los bancos. Comprometerlos está bien, pero hay que entregar las obras del Estado prontamente”.



Por su parte, Gustavo Morales Cobo, presidente de Fasecolda, dice que el propósito de fortalecer al Banco Agrario es buena, pero la peor forma de fortalecer a una entidad y especialmente pública es dándole monopolios y eximiéndola del deber de competir.



“Si el Banco Agrario puede prestarle un mejor servicio a las entidades estatales que otros del mercado, que así sea y los agentes depositen su dinero allí. Si no lo es, no gana nadie, ni siquiera el propio Banco Agrario pues una empresa que no está obligada a competir siempre pierde”, explicó Morales Cobo.



El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dice que el Banco Agrario desde hace décadas ha sido capitalizado porque muchos de los créditos que desembolsa no se los pagan, pues varios de ellos son politizados.



Asegura que un banco politizado y sin políticas rigurosas termina teniendo pérdidas pero con los contribuyentes pagando y aclaró que sí se necesitan los bancos públicos que den crédito, pero que recupere los recursos.



Advirtió que pasar de dar crédito por $18 billones a unos $40 billones “de los cuales el Gobierno necesitará $30 billones en diciembre. La propuesta es mal pensada”.



“El Banco Agrario, con $40 billones para prestar, podría darse para corrupción o prestarlos mal o las dos cosas. Es como entrar una cristalería con un elefante”, dijo Echeverry.



