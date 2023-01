Qué porcentaje de emisiones de CO2 es provocado por la agricultura

El tránsito hacia una agricultura sostenible es una tarea que tienen las naciones a nivel mundial para tener un juego justo con los sistemas alimentarios y el medio ambiente.



Chris Mitchell, managing director & partner de Boston Consulting Group (BCG), habló con Portafolio sobre las medidas que pueden tomar los países emergentes en materia de transición hacia la sostenibilidad en agricultura.



¿La agricultura tiene un porcentaje en la emisión de gases?



Hay dos partes, el 35% de los gases efecto invernadero vienen de este sector y es porque usamos petroquímicos para hacer fertilizantes y generar la nutrición de los cultivos y su rendimiento.



La otra parte tiene que ver con la forma en la que cultivamos alimentos, en monocultivo. El uso de fertilizantes sintéticos basados en petroquímicos ha generado un desequilibrio con el sistema natural.



Estamos excesivamente dependientes de plantas y animales. Este grupo da cuenta del 70% de los alimentos lo que nos lleva a pensar que tenemos que alejarnos de los petroquímicos y volver a equilibrarnos con la naturaleza.

¿Si no se usan petroquímicos a dónde se debe apuntar?



Tenemos que ensayar nuevas aproximaciones híbridas. Necesitamos algunos sintéticos como el fósforo que es muy difícil de encontrar en materia orgánica. Podemos mezclarlo, incluso con minerales orgánicamente producidos. Estamos visibilizando esta situación para trabajar en concierto con la naturaleza.



¿Es posible alcanzar objetivos sostenibles?



Globalmente el sistema de agricultura está apuntado por US$700.000 millones en subsidios. Desafortunadamente tenemos que tomar esos subsidios y llevarlos a los sistemas de producción, pero muchos de estos están para perpetuar políticas sociales y medioambientales existentes.



La manera más rápida sería tomar los subsidios y mecanismos existentes, pero usarlos en producción más regenerativa.



También se debe pensar en un enfoque de energía renovable, si se quiere tener hidrógeno o fotovoltaicos ampliamente disponibles, hay una curva de costos. Debemos invertir en tecnología para la producción más sostenible.

¿Qué pasa con las semillas modificadas?



Esto está en un espectro. Por un lado tenemos bancos de semillas, la comercialización y las prácticas nativas. Entonces hacemos cultivo selectivo que no es GMO, que no es genético y después tenemos la edición genética. Lo que sí sabemos es que la variabilidad de temperatura requiere semillas que sean más robustas y resilientes a inundaciones, sequías y calor.



Lo que no está realmente claro es si se debe hacer por genética o por otro tipo de prácticas. Hoy no solo se trata de las semillas sino de la diversificación de las dietas. La pregunta ahora es, cómo ir a una diversificación, con cultivos de semillas que no necesariamente se mejoren con la ciencia o tengan una cantidad masiva de modificaciones.

¿Cómo la empresa de países emergentes logra la agricultura sostenible?



No es fácil. Nosotros tenemos que pensar cómo tener suficiente resiliencia dentro del sistema agroalimentario para acompañar producciones locales especialmente en granos, semillas, y legumbres que son el 60% del alimento. No podemos depender siempre de importaciones de otros países.



Debemos tener una oportunidad para que las compañías locales diversifiquen las fuentes de estos alimentos y permitan la soberanía alimentaria. Esto va a ayudar el acompañamiento de subsidios, pero además permitirá costos de capital más bajos para que las empresas puedan tener lo que necesitan para crecer. A menudo en agricultura lo más difícil es el crédito comercial y esa es la manera en la que funcionan la mayoría de negocios en el mundo, toca desbloquear ese tipo de crédito.

¿Cuál es el porcentaje de emisiones de la agricultura?



Está entre el 30% y el 35% de emisiones de gases efecto invernadero.



¿Los países industriales son sostenibles?

​Es muy difícil cambiar los sistemas de países altamente industrializados. La meta debería ser que los países menos desarrollados elijan cuáles innovaciones utilizar, que mantengan la diversidad de dietas, de sistemas de producción para que no tomen completo un modelo americano o europeo.



Si se puede hablar de un lugar que lo practica es América Latina, tenemos más pequeñas con movimientos cooperativos, con variedad de dietas y cultivos. Entonces es posible llegar a un sistema optimizado de alimentos desde una posición menos desarrollada. Se va a requerir financiación y políticas enmarcadas en el gobierno.

¿Se aplica la agricultura sostenible en la región?



Se aplica en grados diversos, para ciertos países y cultivos. El 70% de los insumos agrícolas son controlados por cuatro compañías que tienen una gran influencia. La tendencia hacia la alta mecanización y monocultivos sigue siendo la dirección a la que viajan la mayoría de países.



Esto va a exigir dar un ‘timonazo’ hacia algo más concentrado, pero es posible en los países en que no han ido hacia una gran industrialización. Colombia tiene una gran oportunidad para llegar a un estado más óptimo.



