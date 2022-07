Qué se viene en la Eurozona tras la subida de tasas por parte del BCE

En una decisión histórica, el Banco Central Europeo (BCE) revirtió su política macroeconómica de cautela y elevó en 50 puntos básicos la tasa de interés de la zona euro, en un esfuerzo por frenar y controlar la galopante inflación que agobia a los ciudadanos.



(Vea: Venezuela ofrece petróleo a Europa bajo pago por adelantado).

Con este incremento del 50 puntos básicos, la tasa de interés en la zona euro llegó al 0%. Esta alza también se realizó sobre la factibilidad del depósito; tipo de refinación principal y la facilidad marginal.



La iniciativa fue tomada por el mercado de sorpresa, dada la cautela del banco anteriormente, aunque la posibilidad de que subiera a esta magnitud estaba presente en los actores, desde el pasado lunes.



De esta manera, el BCE sigue a sus similares de Estados Unidos (Fed) y Reino Unido (Bank of England) y se ubica como el más reciente banco central, de los más importantes, en anunciar la escalada de tasas, lo cual no se veía desde 2014.



“Las presiones de los precios se están extendiendo a cada vez mas sectores”, dijo Christine Lagarde, presidente del BCE en una rueda de prensa en Alemania.



(Vea: En Europa ratifican al gas natural como energía verde en el mundo).



“El BCE entró a un nuevo mundo”, así definió Pantheon Macroeconomics el movimiento del banco central unitario.



La consultora económica explicó que “este incremento fue más agresivo que las expectativas del consenso previo, sin mencionar que el mismo BCE había anunciado un incremento de 25 puntos en junio. Esta decisión fue explicada por dos razones. En primer lugar, Lagarde se refirió al deterioro de las expectativas de inflación, ligada, en parte, a un debilitamiento del tipo de cambio, lo que indica que el BCE está incómodo con la caída del USD/EUR a la paridad. El segundo motivo fue la creación de una nueva herramienta antifragmentación”.



Por otro lado, Fawad Razaqzada, analista de la plataforma Forex.com, precisó que quizás para una parte del mercado “fue descuidado subir los 50 puntos básicos” debido a que su comunicación “fue de 25 puntos básicos todo este tiempo”.



(Vea: Las ciudades que dan beneficios a extranjeros).



“Fue un caso de sentido común prevaleciente. Lagarde no trató de darle un giro moderado cuando comenzó su discurso”, agregó Razaqzada.



Sobre el futuro, la presidente del BCE fue enfática en anunciar que la entidad seguirá con la escalada de las tasas de interés, pero que estas se van a analizar sesión por sesión.



“En las próximas reuniones del Consejo de Gobierno será apropiada una normalización adicional de los tipos de interés. El paso adelantado para salir de los tipos de interés negativos acordado hoy permite al Consejo de Gobierno una transición a un enfoque en el que las decisiones sobre los tipos de interés se adoptarán en cada reunión", explicó el BCE en un boletín de prensa.



Desde Pantheon Macroeconomics estiman que el BCE subirá la tasa de interés en 25 puntos básicos en las reuniones de septiembre, octubre, diciembre y febrero de 2022 para llevarla hasta el 1% para ese mes, antes de una pausa en el dinamismo.



Bajo la misma línea también está Investigaciones Económicas para Itaú Colombia, quienes esperan que el BCE realice un incremento de 20 a 50 puntos básicos para ubicar la tasa en el 1%.



(Vea: Previsión del Banco Mundial para el PIB global bajó de 4,1 % a 2,9 %).



En su alocución, Lagarde también comentó sobre un nuevo mecanismo antifragmentación, cuyo objetivo es apoyar a los Estados a los cuales sus niveles de deuda pueden dispararse, por ejemplo, los de la periferia, como España e Italia. Este último sumergido en una crisis política.



De nombre Protección de la Transmisión (TPI, en inglés), el bloque europeo señaló que todos los países podrán hacer uso del mecanismo. “El establecimiento del TPI es necesario para apoyar la transmisión efectiva de la política monetaria. (...) Mientras el Consejo de Gobierno sigue normalizando la política monetaria”.



ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio