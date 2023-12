¿Es más barato viajar en avión o en carro desde Bogotá hacia Santa Marta?

Los colombianos ya hacen planes de viaje para vacaciones y una de las disyuntivas comunes es definir en qué medio de transporte se viaja, una alternativa es tomar un bus o en carro recorriendo las carreteras, otra posibilidad es comprar un tiquete de avión.



Uno de los destinos más apetecidos por los colombianos de acuerdo a la plataforma Kayak es Santa Marta. Precisamente, si usted está pensando en disfrutar unos días en la capital del Magdalena, le compartimos algunas de las opciones a elegir.



En caso de viajar por tierra en un carro particular, tenga en cuenta el costo del galón de gasolina, que actualmente está, en las grandes ciudades, arriba de los 14.500 pesos. Ahora bien, no todos los carros consumen la misma cantidad de combustible, así que este será un costo variable que debe pronosticar dependiendo de su vehículo. Sin embargo, un carro en promedio requiere 8 galones para llenarse y suponiendo que en el recorrido consuma todos los galones, quiere decir que gastaría en promedio 200.000 pesos por trayecto, es decir, 400.000 solo en gasolina.



Ahora bien, un costo fijo para quienes van en su carro son los peajes. Hacía Santa Marta desde Bogotá hay 11 puntos de recaudo en los 954 km de recorrido.



En caso de que salga de Bogotá por la calle 80, se topará con tres peajes en Cundinamarca, tres en Santander, cuatro en Bolívar y uno en Magdalena. Los costos por cada peaje son los siguientes:



1. Peaje El Rosal: 10.500 pesos.



2. Peaje El Caciquero: 11.400 pesos.



3. Peaje El Korán: 14.300 pesos.



4. Zambito: 11.700 pesos.



5. Aguas negras: 11.700 pesos.



6. La Gómez: 11.700 pesos.



7. Mórrison: 10.600 pesos.



​8. Pailitas: 10.600 pesos.



9. La Loma: 9.000 pesos.



10. El Copey: 8.700 pesos.



11. Tucurinca: 9.400 pesos.



Esto quiere decir que de ida hacia Santa Marta se gasta 119.600 pesos y lo mismo de regreso. Es decir que para peajes debe destinar 239.200 pesos.



Ahora bien, si va en una flota, de acuerdo con la plataforma PinBus, comprando para esta temporada decembrina, el tiquete tiene un valor promedio de 180.000 pesos por trayecto y por persona. Es decir, que una sola persona debe pagar 360.000 pesos.



Sí, prefiere viajar en avión, los pasajes por trayecto en la plataforma Kayak para los próximos días rondan entre los 250.000 pesos y algunas ofertas ascienden de los 300.000 pesos.



Con este panorama, será más o menos costosa una opción de acuerdo al número de personas que viajen.



Por ejemplo, en caso de que alguien viaje solo en carro gastará casi lo mismo que al viajar en avión o en bus, entonces la decisión dependería de si opta por la comodidad, y un viaje corto.



Por otra parte, si viajarán cinco personas en un carro, resultaría mucho más económico que pagar tiquetes de avión o pasajes de bus.



Por ello, se recomienda estudiar muy bien las opciones con sus familiares para que no gaste dinero de forma innecesaria y defina muy bien cuáles son las prioridades.

Pasos para hacer un presupuesto para un viaje familiar

Hacer un buen presupuesto para un viaje familiar es esencial para garantizar que todas las necesidades estén cubiertas y que la experiencia se disfrute sin preocupaciones financieras.



Estos son los pasos que recomienda ChatGPT para ayudarle a crear un presupuesto efectivo:



1. Defina el destino y la duración del viaje:



Decida a dónde planea viajar y cuánto tiempo durará su estancia. La elección del destino y la duración influirá en los costos asociados, como alojamiento, transporte y actividades.



2. Determine el tipo de alojamiento:



Investigue opciones de alojamiento que se ajusten a las necesidades de su familia, ya sea un hotel, alquiler de vacaciones, o una combinación de ambos.



3. Calcule los costos de transporte:



Estima los costos de transporte, ya sea en automóvil, avión, tren o autobús. Considera el combustible, boletos de avión, alquiler de autos y otros gastos relacionados.



4. Planifique las comidas:



Establezca un presupuesto diario para alimentos, ya sea comiendo fuera o comprando víveres para preparar comidas. También considere las ocasiones especiales para comer fuera.



5. Haga un aproximado sobre gastos para actividades y entretenimiento:



Investigua las actividades y atracciones en el destino y asigna un presupuesto para ellas. Esto podría incluir entradas a parques, excursiones, eventos y otras actividades recreativas.



6. Incluya en el presupuesto una parte para gastos Inesperados:



Asigne una cantidad para gastos imprevistos o emergencias. Es importante tener un colchón financiero para cualquier eventualidad.



7. Considere los seguros de viaje:



Evalúe la posibilidad de adquirir seguros de viaje para proteger contra cancelaciones, pérdida de equipaje o emergencias médicas.



8. Calcule los gastos en souvenirs y extras:



Planea un presupuesto para souvenirs y gastos adicionales, como recuerdos del viaje, regalos y otros extras que puedan surgir.



9. Haga un seguimiento de los gastos en tiempo real:



Utiliza aplicaciones o herramientas en línea para realizar un seguimiento de los gastos en tiempo real. Esto te permitirá ajustar el presupuesto según sea necesario durante el viaje.



10. Revise y Ajuste el presupuesto:



Antes y durante el viaje, revisa y ajuste el presupuesto según sea necesario. Manténgase flexible para adaptarte a cambios inesperados.



