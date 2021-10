¿Qué tan difícil y caro es tener cuentas en paraísos fiscales?

La publicación de los 'Papeles de Pandora', en los que aparecen reconocidas personas de la política colombiana, abrió el debate sobre qué tan complicado es para una persona abrir una cuenta en paraísos fiscales o el extranjero y tener su dinero allí.



De entrada, la respuesta es sencilla: muy fácil. Una persona que, por ejemplo, quiera abrir un depósito en Miami (EE. UU.) necesitaría solo de su pasaporte y un capital inicial de no más de 200 dólares.



No obstante, esto, para una persona de a pie, no representa ningún beneficio. Así lo señala César Ferrari, profesor de la Universidad Javeriana del departamento de Economía, al precisar que una cosa diferente es tener una cuenta en banca preferente, ‘offshore’ o paraísos fiscales.



“Para una persona del común, que paga sus impuestos y que no tiene por qué esconder su plata, una cuenta en el extranjero no le sirve de nada”, dice, al señalar que el gran problema es que para traer ese dinero a Colombia se necesita cambiarlo a pesos y ahí se pierde dinero.



“Hay gente que tiene negocios en el exterior y le pagan en dólares, pero prefiere dejarlos en dólares. Uno al cambio pierde un montón de plata y luego cuando quiere viajar pierde otro montón de plata, entonces las gente deja el dinero afuera”, comenta



Sin embargo, Ferrari sostiene que si la intención es de no dar la cara sobre los ingresos las personas buscan paraísos fiscales.



“Muchas veces se utilizan de refugio de dineros mal habidos, porque generalmente los paraísos son poco transparentes y, muchas veces, a pesar de tener acuerdos con los gobiernos de otros países, no dan información satisfactoria sobre esos dineros”, explica.



En ese sentido, Wilson Solano, coordinador del área económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, indica que para un colombiano con visa americana es muy fácil viajar mediante un vuelo directo o a través de los diferentes cruceros a cualquier país del mundo, y en especial a las diferentes isla del Caribe que son paraísos fiscales: islas Caimán, islas Vírgenes Británicas, islas Bermudas, entre otras.



"Es muy fácil ingresar a estos lugares y, por ende, abrir una cuenta de ahorros o corriente, por otro lado, es un poco más complicado para las personas jurídicas, ya que deben contar con una buena asesoría de expertos en temas tributarios y en creación de empresas en estos lugares", dice.



Asimismo, recalca que lo importante de abrir cualquier tipo de cuenta u operación internacional en cualquier lugar, es reportarlas a cabalidad a las autoridades pertinentes del país de origen.



"En nuestro caso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), para así evitar sanciones o multas y que no se convierta en un tema de evasión sino de elusión, ya que en muchos casos tenemos tratados de libre comercio, que nos permite el intercambio de información", puntualizó.



Finalmente, es importante aclarar: un paraíso fiscal es un territorio para el cual se han definido características que atraen inversión extranjera mediante beneficios tributarios. Algunas de esas características son: el secreto financiero (el de los clientes que llevan sus dineros a estos lugares) o la libertad de movimiento de los dineros.



Las ventajas que ofrecen estos países radican en la exención total o una reducción considerable en el pago de impuestos y de los costos que acarrean las transacciones bancarias. En esencia, este mecanismo no es ilegal.



Lo que sí puede traer problemas fiscales y jurídicos, como lo dijeron los expertos, es que no se declaren dichas cuentas ante las autoridades competentes del país donde los involucrados declaran impuestos o donde residen.



