¿Hasta cuánto puede subir el dólar en Colombia?

Una de las medidas con la que China le plantó cara a Estados Unidos, en el más reciente capítulo de la Guerra Comercial, luego de que este último anunciara más aranceles a productos del país asiático, fue devaluar el yuan por debajo del umbral de 7 unidades por dólar para que los mercados pudieran incorporar mejor los efectos de la disputa comercial.



Esta medida llevó a que la divisa estadounidense se fortaleciera frente a la canasta de monedas mundiales, situación que llevó a que el dólar en Colombia alcance este lunes su precio más alto en la historia, al romper la barrera de los $3.400, después de 3 años.



Sin embargo, ¿qué tan probable es que ‘siga de largo’ y logre niveles por encima de $3.500, algo nunca antes visto en la historia de Colombia?



Para Felipe Campos, Gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Alianza Valores, es muy probable de que el dólar en el mercado local llegue a los $3.500 e incluso que lo supere y alcance precios de hasta $3.700, como una alternativa “para no dejar ir al yuan”.



Y es que para el analista, medidas como las tomadas por China podrían ser más frecuentes durante la guerra comercial que libra el país asiático con Estados Unidos y que llevarían a incrementos mayores.



Para Campos, en los próximos meses la tendencia del dólar irá hacia arriba, lo que está en duda es la velocidad de estos movimientos.



Por su parte, para Diego Franco, inversionista, presidente de Franco Group y corredor de bolsa en la BVC, existen “todas” las posibilidades de que el dólar alcance los $3.500 y podría ser pronto.



Según Franco todo depende de lo que pase con el yuan, que fue lo que finalmente le puso el tinte a las negociaciones de esta jornada y si finalmente las amenazas de Donald Trump toman otra escala diferente, es decir que seguimos a la espera de lo que pasa con China y Estados Unidos.



Aunque esto no es nuevo, en los últimos tres días esta situación tomó otro color y se sumó la decisión de la Reserva Federal, dos factores que han hecho que los inversores busquen refugio en dólar.



Según Franco, aunque la guerra comercial puede extenderse, no significa que el dólar pueda aumentar tanto, ya que en su dinámica, los mercados se acostumbran a operar con ruido.



“La presión del yuan fue lo que sobresaltó las monedas. Eso quiere decir que si en las próximas sesiones no hay ningún comentario de China y Estados Unidos, el mercado va acostumbrarse y ese dólar de $3.500 baje en las siguientes jornadas a los $3.400 o $3.300”.



Frente a la posibilidad de que esta coyuntura cambie el promedio de la meta del mercado de un cierre anual del dólar en $3.200, es poco probable, ya que esta situación es más una reacción que un cambio estructural y permanente en las negociaciones.



MONEDAS EN ‘PICADA’



Además de Colombia, los mercados de monedas en América Latina se hundían este lunes, debido a que los inversores vienen liquidando activos locales ante el recrudecimiento de la aversión global al riesgo, tras la depreciación del yuan de China.



El yuan retrocedió el lunes un 1,4% por primera vez en más de una década, luego de dos días de rangos de cotización más débiles de lo previsto establecidos por el Banco Popular de China, como reacción a la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



El peso mexicano se derrumbaba un 1,39%. Por su parte, la moneda de Brasil, el real, perdía un 1,42%.



“La gran mayoría de las monedas del mundo están reaccionando ante ese episodio de aversión global al riesgo”, dijo Camilo Pérez, economista jefe del Banco de Bogotá.



“En el caso del peso colombiano debemos ser la peor moneda del mundo, la mayor vulnerabilidad en las cuentas externas hace que nos veamos así”, agregó.



La divisa colombiana alcanzó a desplomarse un 2,66% hasta un récord mínimo de 3.474 unidades por dólar este lunes.





