Ciudadano se queja de 'excesivo' cobro en el aeropuerto de Bogotá

El pasado 20 de abril, el abogado y docente Rodrigo Parada Rueda se quejó a través de su cuenta de Twitter que un establecimiento ubicado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, le hizo cobro por la suma de 115.392 pesos por dos sandwiches y un café, calificando esto como un “hurto”.



Ante esto, muchos otros usuarios de la red social también mencionaron sobre cobros similares que les han hecho mientras están en una terminal aérea, sea en Colombia o en el exterior.



“En el aeropuerto todo vale cuatro veces más. Ya depende de uno si quiere comprar, si uno hace el cambio a pesos colombianos y comprando en dólares es normal que nos parezca todo costoso”, le respondió un usuario.



Me podrán decir tacaño, pero que 2 sandwich y 1 café cuesten $115.392, en el @BOG_ELDORADO me parece un HURTO !!



Señores de @xuecafe espero que el pan haya sido amasado por monjes tibetanos y horneado en piedra traída del Uzbekistán pic.twitter.com/zrQFmX1csS — Rodrigo Parada Rueda (@Rodriparada) April 20, 2023

Esta no ha sido una de las varias quejas que han hecho numerosas personas en redes sociales frente a los costos “exorbitantes” que pueda tener productos como botellas de agua paquetes, empanadas, sándwiches, cafés y demás productos; pero, ¿Por qué las cosas son tan caras en las terminales aéreas? Le explicamos los motivos.



La realidad de los altos precios



Según le explicó la Superintendencia Financiera de Colombia a Portafolio, la entidad no puede intervenir en los precios que cobran los comercios que estén dentro o fuera de los aeropuertos.



Esto es debido a que en Colombia rige un sistema de libertad de precios y, debido a ello, los comerciantes son los que tienen poder de decisión sobre donde comprar o no. bajo esta lógica, no existen tarifas fijadas para este tipo de casos.



No obstante, vale la pena hacer la salvedad de que la solución no está en las manos de los operarios de los aeropuertos, según explicó Sergio Aparicio, gerente comercial de la Operación Aeroportuaria Internacional (Opain), aclarando que los precios son responsabilidad única y exclusiva de los comercios.



“El primer punto a tener en cuenta es que la gran mayoría de aeropuertos en el mundo están regulados por el dólar. Esto significa que si el precio de la divisa sube, los productos también lo harán; de la misma manera, bajarán si el precio decae”.



¿Qué hacer ante estos casos?



La Superfinanciera explica que si puede intervenir en el caso de que el establecimiento, por ejemplo, no le indique el precio final de un producto deseado por parte de su cliente.



Así mismo, en caso de que haya una variación en el precio o no informar de forma debida el precio del producto, las normas de protección al consumidor lo van a cobijar para así realizar el respectivo reporte.



