¿Quiénes tienen más chances de ganar la lotería? ChatGPT responde

En el mundo hay una gran cantidad de opciones para jugar a la lotería. Incluso en Colombia existen mínimo diez juegos de azar distintos para quienes gustan de apostar sus números y apelar a la suerte. Sin embargo, la duda gira siempre en torno a si se pueden tener en cuenta una serie de cuestiones para resultar más ganador que otros o no.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



La inteligencia artificial lo responde, ya que la aplicación ChatGPT por un lado plantea que no hay una estrategia garantizada para ganar, pero por otro comparte algunos puntos clave a considerar.

(Vea: Powerball y Mega Millions: ¿un colombiano puede jugar a las loterías de Estados Unidos?).



En cuanto a Colombia, los lunes se puede participar en la Lotería de Cundinamarca, los martes, en la de la Cruz Roja y la de Huila, los miércoles, en la de Manizales, los jueves, en la de Bogotá, los viernes, en la de Medellín y los sábados, en la de Cauca, en la de Boyacá y en la de Baloto.

Qué dice ChatGPT sobre las posibilidades de ganar la lotería

Primero, ChatGPT dice que la mayoría de las loterías hacen públicas las probabilidades de ganar y, en general, son bastante bajas. Sin embargo, para no fallar es importante seguir las normas de juego y estar atentos a los días en que se sortean los números.

Por otro lado, plantea que no hay patrones predecibles, dado que los números que suelen salir son al azar. No obstante, sí recomienda no elegir cifras obvias ya que, en el caso de ganar, es mejor no tener que compartir el premio con otros.

Lotería FOTO: iStock

ChatGPT explica asimismo que no hay en las loterías grupos específicos o personas con características particulares que tengan más probabilidades de ganar que otras.

(Vea: Cuántos y cuáles impuestos debe pagar quien se gane un premio de lotería en el país).



Finalmente, niega que haya personas que cuenten con estrategias garantizadas para ganar y advierte sobre las estafas que muchas veces están presentes en este tipo de juegos de azar.

PORTAFOLIO