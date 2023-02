Razones por las que Colombia es una apuesta segura para el turismo

Las proyecciones son positivas: se espera que tanto la salida de colombianos como la llegada de extranjeros durante 2023 crezca hasta 10% respecto a 2022, según Anato.



Para Iberia, América Latina es la región marcada en rojo en nuestro plan corporativo para este y los próximos años. Pero si tengo que destacar el principal mercado en el que hemos puesto nuestro foco dentro de esta estrategia, este será, sin duda, el colombiano.

Eso sí, aunque en 2023 estemos llevando a cabo una importante renovación de nuestra apuesta por este país, eso no quiere decir, ni mucho menos, que esta sea reciente. De hecho, hace casi 65 años que hicimos nuestro primer vuelo entre Colombia y Europa, lo que la convierte en una de las rutas de largo radio más antiguas de nuestro portafolio en América Latina.



Los datos confirman que apostar por Colombia es una decisión acertada. Según Procolombia, el 2022 fue el mejor año para el transporte aéreo del país, algo que en el plano internacional se tradujo en un movimiento de 15,2 millones de pasajeros, 7% más que en prepandemia.



Y lo mismo ocurre con el turismo emisor, pues como indica Anato y Migración Colombia, el año pasado se registró la salida de casi 5 millones de colombianos al exterior, un 10% más que en 2019 y la mayor cifra hasta el momento. Esas mismas cifras apuntan a un crecimiento de 20% en las salidas hacia España, desde donde Iberia conecta con más de 100 destinos en Europa.



Somos conscientes de que la economía colombiana, al igual que la del mundo, transita por momentos de incertidumbre. El Banco Mundial cifró el avance del PIB para este año en 1,3%, mientras que Fedesarrollo lo prevé en 1,5%. Esto, sumado a una inflación que se podría mantener por encima del 8% y unas tasas de interés del Banco de la República que seguirían altas, podría suponer retos al consumo, con hogares más cautelosos a la hora de hacer grandes desembolsos y con un costo del crédito más elevado.



No obstante, a pesar de que esos retos son reales, ya los tuvimos en cuenta a la hora de incrementar la apuesta, y nuestra percepción es que el mercado colombiano sigue robusto y no percibimos una desaceleración en las reservas desde y hacia el país. Todo esto hace que las perspectivas del sector sean positivas.



En este punto, es fundamental el hecho de que la pandemia sí supuso un cambio en la gente y en el turismo. Hoy, vemos que viajar ha subido varias posiciones en la lista de prioridades de las personas, quienes ya no quieren dejar para más adelante vivir experiencias y cumplir los sueños de conocer el mundo. Por ello, se mantienen unas proyecciones muy positivas, pues se espera que tanto la salida de colombianos como la llegada de extranjeros durante 2023 pueda crecer hasta 10% respecto a 2022, según Anato.



También, el hecho de que el nuevo gobierno se haya mostrado proclive a priorizar el turismo como uno de los sectores claves para la economía es otra muestra que da optimismo al sector.



Y, por supuesto, hay más factores que podemos encontrar detrás de la fortaleza del turismo hacia Colombia. Este es un mercado que tiene un componente muy fuerte de turismo VFR -visita a amigos y familiares-, lo que hace que la demanda por los vuelos sea bastante robusta.



Asimismo, si bien los consumidores nacionales pueden ver restringidas sus posibilidades de viajar por la situación económica, la devaluación del peso durante el 2022 convierte al país en un destino muy atractivo para quienes paguen con divisas como el euro o el dólar, situación que se espera que se mantenga en 2023 y que favorece la llegada de turistas foráneos.



Todo esto hace que Colombia, para la industria en general, sea un destino clave. Sin ir más lejos, en las rutas entre el país y Europa se ha incrementado en más de 20% la disponibilidad de asientos para la temporada de verano que inicia en marzo, frente a 2019.



Y, por supuesto, Iberia cuenta con una gran participación en ese incremento. Como recientemente anunciamos, para esta temporada de verano hemos aumentado el número de frecuencias para conectar Bogotá con Madrid, llegando a los 18 vuelos a la semana, lo que nos permitirá incluir un tercer vuelo los lunes, miércoles, viernes y domingo, con la ambición de que lleguemos a tres vuelos diarios antes que termine el año. Nuestro incremento actual ya supone un crecimiento del 80% respecto a la capacidad con la que cerramos el 2019.



Cabe decir que nuestra apuesta no se da solo en capacidad, sino también en importantes inversiones para ofrecer la mejor opción para volar entre Colombia y Europa. Por poner unos ejemplos, en esta ruta ya estamos operando con nuestro avión más avanzado, el A350 con el nuevo estándar de Airbus, ofreciendo los mayores estándares de comodidad y tecnología.



También, hoy somos la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Bogotá y Madrid con la cabina Turista Premium, una opción que ofrece una experiencia de vuelo superior a la Economy, por una diferencia de precio más que razonable.



En definitiva, todo lo anterior da cuenta de que Colombia es el país en el que haremos nuestros mayores esfuerzos de inversión para este 2023 entre todas nuestras rutas, y lo haremos cumpliendo con nuestro propósito, que es generar valor conectando a los colombianos con el resto del mundo y que nuestra operación en el país genere prosperidad para la sociedad. Y lo mejor es que sabemos que, al hacerlo, estamos llevando a cabo una apuesta segura.



BEATRIZ GUILLÉN

Directora de ventas globales de Iberia