Razones por las que el PIB de Colombia será de los más fuertes en 2022

El mundo continúa sacudido por sucesos que desestabilizan las proyecciones de crecimiento, como la invasión Rusa a Ucrania, nuevos brotes de covid-19 en China, y una creciente inflación que ya está haciendo efecto en las tasas de los principales bancos centrales. Pero mientras las proyecciones de los diferentes organismos son cada vez más prudentes para el PIB global, y también para América Latina, Colombia continúa como uno de los favoritos en la región, y los pronósticos siguen al alza.



De hecho, en el más reciente reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado ayer se destaca que Colombia será la economía de América Latina que liderará el crecimiento de la región en 2022, con un PIB en 5,8%.



“Las revisiones más recientes que se han hecho para las economías se fundamentan en el choque de Rusia y Ucrania, y en la medida en que hay países más expuestos, la revisión a la baja es mayor. Pero en el caso de Colombia la situación es diferente ya que la exposición a este conflicto es bastante reducida”, aseguró Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, quien aseguró que en ámbitos como el comercio, la inversión, las remesas y el turismo, la economía colombiana tiene una relación casi nula con estos países.



“Incluso se están viendo algunos beneficios en el caso del petróleo. En la medida en que Colombia es un productor importante, ve un beneficio del mayor precio, y por eso se ve en el país una proyección contraria en la tendencia de crecimiento, contrario a lo que se ve en la mayoría del mundo, donde las proyecciones se revisan a la baja”, dijo.



Banco de Bogotá revisó hace un par de semanas su pronóstico al alza para el PIB del país en 2022, y lo fijó en 5,5%.



Pero como explica también Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores, no se puede atribuir el optimismo a una sola razón.



“Por un lado, tenemos un impulso por el tema petrolero y en general el mejor precio de los commodities, y si bien hemos tenido inflación como el resto del planeta, nuestro Banco central ha ido más lento, no fuimos de los primeros en bajar las tasas, y por ende el Emisor tampoco es el que más rápido la está subiendo, y eso no ahorca el crecimiento en la misma magnitud”, indica.



REAPERTURA Y CONSUMO



Según Tovar, la demanda se ha seguido impulsando, dado que tenemos una buena tasa de vacunación, y eso ha facilitado el retorno a la presencialidad y ha impulsado la dinámica económica. Y si se ven las importaciones, se ve una demanda agregada potente, no solo por los productos de consumo, sino de materias primas y maquinaria.

Y el Gobierno colombiano ha implementado programas de apoyo y en la medida en que todavía se sostienen, han ayudado a mantener esa demanda”, indicó Tovar.



De otro lado, Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, aseguró que la normalización de la mayoría de actividades de la economía ha ayudado a la consolidación de la recuperación, “no solo con una reapertura total de las ventas, sino con las cifras favorables en el principio de 2022”.



Según Monzón, el consumo interno está ayudando a la reactivación de la economía, pero aseguró que la tasa de interés y la inflación sí podrían moderar el consumo en el segundo semestre. Por eso Itaú espera un crecimiento de 4,5% este año.



Otras posturas son más conservadoras, como la de Grupo Bolívar- Davivienda, donde se espera un PIB entre 4% y 4,2% este año. “Si bien Colombia va a crecer más que el promedio de los países de América Latina, las proyecciones del FMI son excesivamente optimistas”, mencionó Andrés Langebaek, director ejecutivo de investigaciones económicas del grupo.



Langebaek destacó que la reciente reevaluación del peso ayuda a mitigar el efecto adverso en el incremento en los precios internacionales y mencionó que buena parte de los paquetes fiscales de otros países vienen bajando a un ritmo significativo y eso produce un menor crecimiento económico global.



“En Colombia la diferencia es que tenemos un paquete fiscal que todavía es importante y que tenemos un petróleo que nos beneficia frente al resto del mundo”, indicó el vocero de Grupo Bolívar-Davivienda, pero resaltó que el crecimiento de estos últimos años ha sido impulsado por el gasto público, y por ello ha aumentado la deuda.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO