Reacciones a la decisión de Fitch Ratings sobre su nota a Colombia

“La caída en la calificación de Fitch Ratings es un ‘campanazo’ y una oportunidad para que nos sentemos todos los actores de la sociedad, con criterio técnico y visión de largo plazo, a buscar las medidas que le den salud fiscal a Colombia. No es momento de mezquindades”, así calificó Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, la decisión de la Fitch, quien este jueves bajó la nota del país de BBB- a BB+.



(Fitch Ratings también le bajó el grado de inversión a Colombia).



Gómez fue uno de los primeros en reaccionar a la decisión, así como José Ignacio López, Director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, quien señaló que “como anticipamos en nuestros más recientes informes, Fitch rebajó la calificación de Colombia de BBB- a BB+, con lo cual el país pierde de facto el grado de inversión al ser la segunda calificadora que nos ubica en BB”.



Por su parte, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, publicó un video en sus redes sociales en el que dijo que es una mala noticia la decisión de Fitch, pero que el país no puede tirar la toalla.

Mi reacción a la decisión de Fitch de quitarle el grado de inversión a Colombia. pic.twitter.com/kuTd0vVuQ9 — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) July 1, 2021

A su vez, Felipe Campos, director de Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, manifestó que la decisión de Fitch en este punto no solo era inevitable sino hasta deseable. "Colombia ahora puede trabajar en soluciones de largo plazo sin esta sombra constante y los inversionistas interesados en participar en nuestra recuperación ya no tendrán el nerviosisimo del posible anuncio".



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que "la situación de hoy revive la reflexión sobre la lógica del modelo de entidades que “Califican” el riesgo de una economía. No deja de tener algo de perverso al ser justamente ellas con sus pronunciamientos las que pueden desatar crisis al cambiar las condiciones del mercado".