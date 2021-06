Condiciones a cumplir para que bares y discotecas puedan abrir

En la resolución 777 de 2021 se dieron a conocer las condiciones y medidas a aplicar para la reactivación económica en Colombia, condiciones que tienen vigencia desde este 1 de junio.



Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la reapertura de bares y discotecas, dos de los negocios que más se han visto golpeados por las restricciones para mitigar el coronavirus en el país.



(Lea: La carrera contrarreloj para presentar la reforma tributaria 2.0).

De entrada, se confirmó lo que el Ministerio del Interior había informado en el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021: lugares con ocupación UCI superior al 85% no podrán tener eventos en los que haya aglomeraciones y no se podrán abrir bares y discotecas.



Además, el aforo máximo para cualquier tipo de actividad, ya sea pública o privada, será de 50 personas. Eso sí, no aplica para congresos, centros comerciales y ferias empresariales.



(Vea: Lanzan nuevas medidas para la reactivación económica del país).

Condiciones aplican para actividades, sociales, culturales, económicas, religiosas y deportivas, entre otras COMPARTIR EN TWITTER

Donde se podrán abrir bares y discotecas y hacer eventos masivos será en lugares donde la ocupación UCI sea menor del 85%, aunque con una condición: el aforo será del 25%.



Y donde se haya superado el 70% del plan de vacunación y la ocupación UCI sea menor del 85%, las actividades podrán tener un aforo del 50%, aumentándolo progresivamente según el índice epidemiológico de cada municipio.



(Lea: Comercio y vida nocturna, ejes de la reapertura de las ciudades).



Hay que aclarar que estas medidas aplican para actividades, sociales, culturales, económicas, religiosas y deportivas, por ende, es para aforo en estadios de fútbol.



El aforo del 25% para eventos aplica para deportivos y para el uso de estadios de fútbol. Vanexa Romero. EL TIEMPO

También se confirmó que se eliminará la prueba PCR negativa para el ingreso a Colombia y se reiteraron las mínimas medidas de bioseguridad que hay que cumplir en esta reactivación:



- Uso obligatorio del tapabocas de manera permanente.

- Lavado de manos frecuente.

- Mecanismos de ventilación abierta o artificial para los espacios cerrados.

- Protocolo de limpieza y desinfección de todas las zonas e infraestructuras.

- Manejo de residuos.



(Vea: ‘La reactivación económica en Bogotá debe ser sostenida’).



PORTAFOLIO