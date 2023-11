Propuestas rápidas y efectivas para reactivar la economía

Hacer frente a la contracción de la economía que se está viendo desde hace varios meses, que ya llevó al país a terreno negativo y la dejó en puntos que no se veían desde hace más de 20 años, es uno de los llamados más reiterados que actualmente se escucha por parte de los analistas, gremios y centros de pensamientos.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Propuestas como bajar las tasas de interés, generar acciones para que la inflación caiga más rápido, recuperar la confianza y aumentar los niveles de inversión, son algunas de las propuestas que han sido puestas sobre la mesa; teniendo como punto en común que el balón está en manos del Gobierno Nacional.



(Le recomendamos: Colombia y EE. UU., a encontrar una solución para la crisis migratoria).



Portafolio se dio a la tarea de recoger gran parte de las ideas que se plantearon en los últimos días, las cuales buscan, entre otras cosas, incentivar un gasto público responsable y evitar se modifique la regla fiscal, tal y como propuso el presidente Gustavo Petro hace algunos días.



Uno de los primeros consejos tiene que ver con el fortalecimiento de la confianza y la creación de condiciones atractivas para la generación de nuevas empresas y con esto, fortalecer el mercado laboral.

Economía colombiana. iStock

“Es necesario que se den las condiciones que permitan fortalecer la confianza para emprendedores e inversionistas en Colombia, que son quienes pueden generar nueva actividad económica del país. Así mismo, vemos necesario que se reactiven y promuevan proyectos hoy detenidos entre el sector público y el empresarial, en ámbitos como el de la infraestructura, la salud y lo minero-energético”, explicó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Cabe resaltar que para que esto suceda, según lo dicho por Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se debe empezar por crear una política tributaria competitiva que elimine “las cargas innecesarias que restringen el consumo y la inversión y establecer incentivos tributarios para la generación de empleo y la estabilidad laboral”.



(Vea: Con la caída del PIB, ¿qué tan cerca está Colombia de entrar en recesión?)

“La promoción del consumo de bienes y servicios es prioritaria para reactivar la economía. Por ende no sólo deben revisarse las tasas de interés sino también la posibilidad de establecer medidas como los días sin IVA”, agregó.



El avance y los mensajes enviados al país durante el trámite de las reformas a la salud, laboral y pensional en el Congreso, también es motivo de preocupación para los expertos consultados por este medio, ya que resaltan que envía mensajes equivocados y confusos a los inversionistas, espantando así la llegada de nuevos capitales.



“El país debe tomar la decisión de crear e impulsar una estrategia de crecimiento económico potente y concreta, que reúna a todos los sectores económicos, responda a la realidad y a las necesidades del país y que se proyecte en el corto, mediano y largo plazo”, indicó Bruce Mac Máster.

Economía Archivo EL TIEMPO

Dentro de los reportes trimestrales que entregó el Dane la semana pasada, uno de los que más preocupó fue la caída en inversión del 11%, lastrada principalmente por los sectores de la construcción, la industria y el comercio. Es por esto que Mauricio Santamaría, presidente de Anif, cree que es necesario crear un plan solo para esto.



“El gran tema es que entre los empresarios hay demasiada incertidumbre y nadie quiere invertir, y el gobierno, que podría solucionar un poco, no invierte, porque no ejecuta, porque no hace obras de infraestructura, entonces la inversión realmente tuvo una caída demasiado grande y eso debe llamar la atención”, explicó Santamaría.



(Lea: Proyecto del impuesto predial: los impactos que tendría en los propietarios rurales).

En cuanto a los primeros pasos en un plan de reactivación, el vocero de Anif dijo que “el gobierno sí puede hacer dos o tres cosas. Primero, y digo que lo más importante, es dejar de hacer anuncios a toda hora, que voy a hacer esto, que voy a reformar esto, que voy a quitar esto; que el petróleo, que la salud. Porque cuando un presidente habla, la gente oye”.



Si bien las tasas de interés tienen incidencia en la desaceleración que enfrenta el país, los expertos consultados por Portafolio recordaron que esto es solo el resultado del alto costo de vida y que es una medida que debería mantenerse hasta que se garantice una economía estable en el mediano y largo plazo.

Caída de la economía FOTO: iStock

Por otra parte, María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, resaltó que el dato del PIB es preocupante y confirma el estancamiento de la economía, ya que sectores clave como la construcción, la manufactura y el comercio han sido “fuertemente golpeados”, registrando contracciones del -8,0 %, -6,2 %, y -3,5 % respectivamente, lo cual requiere de acciones contundentes.



“Es importante irrigar recursos públicos en las regiones porque esto contribuirá a impulsar la mayor dinámica económica en el país y ante esto reiteramos la disposición para trabajar de la mano del Gobierno para identificar soluciones que reactiven la economía y retomen la senda de crecimiento, en beneficio de la competitividad, el empleo formal y el bienestar de los colombianos”, explicó Lacouture.



(Más: Pasos para evitar demoras al solicitar la residencia permanente en EE. UU.)

En medio de todo esto, plantean como una alternativa la promoción del consumo de bienes y servicios como un punto prioritario para hacer frente a la desaceleración, teniendo en cuenta que no sólo deben revisarse las tasas de interés, sino también la posibilidad de establecer medidas como los días sin IVA.



El impacto de la caída del PIB, que se ubicó por debajo de lo esperado, llevó incluso a que varios centros de análisis rebajaron sus proyecciones de crecimiento económico, como fue el caso de BTG Pactual, que pasó de 1,2% a 1% para el 2023, el Banco de Bogotá que cambió de 1,5% a 1,3% y hasta el mismo Banco de la República, que en los próximos días revisará este tema con su equipo técnico.



El corte en el presupuesto público, tras la caída de impuestos como la no deducibilidad de las regalías en la Corte Constitucional, también debe ser teniendo en cuenta, ya que según analistas como Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “disminuye la demanda y eso tiene un efecto de contracción”.



Hay que tener cuidado con cambiar la regla fiscal

Uno de los puntos en los que más se enfocaron los expertos y analistas consultados por este medio, estuvo relacionado con la propuesta del presidente Gustavo Petro de cambiar la regla fiscal, para aumentar el gasto público y hacer frente a la desaceleración económica.



El exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, recordó que esta “es muestra de disciplina y la posición del presidente Petro es irresponsable. La realidad es que hoy el país está funcionando a media marcha”.



Cabe resaltar que cualquier cambio a este ítem debe ser presentado primero al Congreso de la República para su debate y decidir allí si se aprueba o no. No obstante, alterarla puede derivar en una falta de credibilidad hacia el país, que agrave la situación de falta de inversión en el largo plazo.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio