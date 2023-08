‘Pese a rebaja en Soat a motos, las primas están decreciendo’

El sector asegurador pagó indemnizaciones por $10,8 billones en el primer semestre, con un alza del 11%, lo que el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, considera una buena noticia. Hoy comienza la Convención Internacional de Seguros en Cartagena.



(Vea: Adres reconoce falta de recursos para atenciones en salud del Soat).

¿Cuántas primas se generaron en el primer semestre?

​

En total $22 billones, 22% superiores frente al mismo periodo del 2022. En las estadísticas del PIB del primer trimestre el principal jalonador fue el sector asegurador. Eso muestra que empresas y hogares, en estos tiempos, por la incertidumbre, el cambio digital y el climático, se aseguren más.



¿Cómo ha sido la evolución?

​

Ahora el sector tiene un peso del 3,2% en el PIB, un importante incremento frente a hace cinco años y eso nos pone en el promedio latinoamericano y queremos llegar al de la Ocde, que es 7,6%. Creemos que algunas cosas de los otros seguros van a aumentar esos indicadores.



Hay crecimiento importante en rentas vitalicias de la seguridad social, automóviles, pero hemos detectado decrecimiento en Soat, atribuible por la rebaja en tarifas a motos. En general, ese tema es preocupante.



¿Qué pasó con el Soat?

​

Apoyamos la reducción de la tarifa a las motocicletas y otros vehículos en el entendido que era apuesta para bajar la evasión. Sí bajó inicialmente como el 6%, es decir que gente que no tenía póliza la adquirió en 6%, pero esa buena noticia se desvaneció.



Hoy hay otra vez evasión. Es hora de revisar esa política para que la tarifa del Soat corresponda con el nivel de riesgo y no tiene sentido que las motos, que son el vehículo más propenso a accidentes, tengan las tarifas más bajas. Eso no debe depender del valor del vehículo sino del riesgo.



¿Qué cifras apoyan esa teoría?



Las motos son el 52% del parque automotor, pero son el 83% de la accidentalidad vial y las personas que andan por las vías en moto sin Soat ponen en riesgo la vida. Eso debería hacer que la prima sea proporcional al mayor riesgo y la regulación no está cumpliendo. La evasión es 48% en Soat en motos y en el de los otros vehículos alrededor del 30%.



(Vea: ¡Ojo! Evite ser víctima de estafa a la hora de adquirir el Soat).

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda Diego Caucayo Correa



¿Y entonces, qué hacer?

​

La tendencia es clara. No vemos que se reduzca la evasión y como entran más motos el riesgo de andar sin protección es alto. El Plan de Desarrollo le dio facultades al Gobierno para reglamentar el Soat. Estamos pendientes de lo que digan las entidades y además pasamos unas propuestas para el tema operativo, todo lo cual debería apuntar a una revisión de la tarifa, que corresponda al riesgo.



Ahora hay más canales digitales y otras modalidades para adquirir Soat, pero esto no debe llevar al fraude. Siempre por canales oficiales y seguros.



¿Por qué demandaron el artículo del Plan de Desarrollo que ordena la contratación de la póliza de ARL solo con Positiva en las entidades públicas?



El artículo acaba el derecho a escoger ARL a las empresas de empleados públicos, que se van para Positiva. Hace un daño a Positiva, que no necesita ayuda para liderar el sector de ARL público y es una buena compañía de seguros. Cualquier empresa que no compite muere.



Si se miran las cifras de reducción de accidentes laborales es porque hay competencia. Si una empresa se da cuenta de que su ARL no es buena se puede ir a otra. Si se le manda el mensaje que no compite se le hace daño a los empleados públicos y a la aseguradora. Hubiéramos querido una oposición del Gobierno a esa iniciativa parlamentaria.



¿Cuáles serían los impactos de las reformas en Congreso?

​

En la laboral acogemos sin matices las posiciones del Consejo Gremial y Aliadas, en el sentido de que en momentos de cambios tan veloces inflexibilizar el mercado laboral es un error. La Ministra está preparando un mejor proyecto y esperamos trabajar ayudando.



En salud los mensajes son dos: haya o no, siempre es bueno que los hogares tengan la posibilidad de una póliza complementaria que refuerce el sistema público con mejores coberturas. El segundo es que a los colombianos les ha venido bien la participación privada con aseguramiento y eliminar eso sería un error.



Y hay regiones donde las ventajas del sector privado no han llegado. El sistema de salud se ha beneficiado del aporte del sector privado.



En pensiones queremos seguir aportando la experticia en el manejo de riesgo de extralongevidad, riesgo de invalidez, muerte en el tema de atención a sobrevivientes que lo manejamos bien, pero también creemos que por el cambio demográfico el camino no puede ser solamente el reparto, sino el ahorro.



(Vea: Gobierno Petro anuncia cambios en el Soat para zonas de frontera).



PORTAFOLIO