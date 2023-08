¿Existen los subsidios para comprar carro en Colombia?

Comprar un carro puede ser uno de sus objetivos financieros. Hoy en día cada vez más familias sienten que esto es una necesidad, sin embargo, no siempre es fácil adquirirlo.



En los últimos meses del año se ha registrado una tendencia a la baja en la compra de automóviles. Julio fue un mes difícil, pues se reportó una caída de casi el 44 % con respecto al mismo periodo en 2022: se vendieron solo 13.091 unidades, convirtiéndose en el peor mes del 2023.



Es por ello, que los expertos del sector hablan de un desplome del gremio automotor.



Lo cierto es que aún muchas familias consideran que tener un automóvil es una necesidad, el problema es que los costos pueden ser muy altos. En este sentido Portafolio consultó a el profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Santiago Rodríguez, si hay posibilidades para reducir los costos.



En principio, el docente manifiesta que no hay subsidios para compra de carro en el país, no obstante, "existen algunas prebendas para los carros eléctricos y los híbridos como la reducción del porcentaje del IVA, el descuento del procentaje del valor del Soat y no le aplica el 'pico y placa'".



Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para comprar más barato? Según manifiesta Rodríguez estas serían estrategias para que sus finanzas no se vean afectadas y pueda adquirir su carro:



1. Utilizar recursos propios: se trata de un ahorro programado que usted hace mes a mes pensando en que usted pagará el 100 % del valor.



Esta es, tal vez, una de las mejores opciones porque "genera el hábito del ahorro, es un plan ordenado que no implica endeudarse y terminar pagando más dinero del debido".



2. Crédito tradicional: usted puede financiar en algunos casos el 100 % del valor del vehículo dependiendo de si en el estudio que hace la entidad bancaria es apto.



Para Rodríguez, "algunas de las variables que se consideran en el crédito son el porcentaje de financiación sobre el valor del carro, el plazo del crédito y la tasa de interés".



3. 'Leasing' vehicular: se trata de un contrato de arriendo que le brinda la opción de compra al final.



"La persona adquiere el uso del carro, pero la propiedad queda en cabeza de la entidad que ofrece el leasing. La persona que es la arrendataria, es usuaria del carro y es responsable de los gastos permanentes del mismo y al final del plazo puede ejercer una opción de compra para lograr la propiedad del vehículo", explicó el docente.



4. 'Renting': en este caso lo arrienda, pero no tienen como fin obtener la propiedad.



En este caso, Rodríguez afirma que "esta figura no tiene el objetivo de adquirir el carro al final del plazo, por lo tanto, es una manera de tener carro sin realmente comprarlo".



Entonces, se recomienda que evalué la opción que le genere mayor bienestar financiero, es decir, menor deuda, que se ajuste a su presupuesto y que usted pueda estar tranquilo al momento de hacer los pagos.



