Recomendaciones para invertir en medio de la coyuntura global

El 2022 ha sido uno de los años más volátiles para los mercados bursátiles, entre tantas coyunturas macroeconómicas que anticipan la profundización de una ralentización y finalmente una recesión entre lo que resta de año y el próximo 2023.

En diálogo con Portafolio, Hollie Briggs, directora de gestión de productos en equipo de estrategias en acciones growth en Loomis Sayle, ofrece recomendaciones a los inversores sobre cómo invertir en activos en medio de la actual coyuntura global. Asimismo, la sostenibilidad y el metaverso se presentan como oportunidades de inversión para los próximos meses.

¿Qué es Loomis Sayles & Company?

Loomis Sayles es una empresa de gestión de inversiones con sede en Boston que ayuda a satisfacer las necesidades de inversión de clientes institucionales y de fondos mutuos en todo el mundo. Los inversores impulsados por el rendimiento de la empresa integran una profunda investigación patentada y un análisis de riesgos para tomar decisiones informadas y sensatas.

¿Cuáles son los activos actuales bajo administración y cuánto valen?

Loomis Sayles tiene US$291 mil millones en activos bajo administración. De esos, US$57 mil millones son administrados por el equipo de Growth Equity Strategies (GES).

¿En qué tipos de activos invierten?

Invertimos en acciones con potencial de crecimiento a nivel mundial, ofreciendo estrategias centradas en los EE. UU., estrategias globales e internacionales, así como una estrategia de acciones de crecimiento largo/corto. Aziz Hamzaogullari, fundador, CIO y gerente de cartera, dirige nuestro equipo de estrategia. Nuestro proceso de inversión patentado respalda la toma de decisiones de inversión para todas nuestras estrategias.

Somos inversores pacientes y mantenemos nuestro análisis de los negocios para aprovechar las dislocaciones significativas de los precios, siempre y cuando ocurran. En un año típico, podemos analizar 30 empresas e invertir solo en unas pocas seleccionadas. Como resultado de este enfoque riguroso, las nuestras son carteras selectivas, de baja rotación y alta convicción. Creemos que nuestra tesis alfa y nuestra capacidad para implementar consistentemente sus principios constituye un enfoque diferenciado. En esta región, ofrecemos tres fondos SICAV/UCITS registrados en Luxemburgo: Loomis Sayles US Growth Equity (Artículo 8); Loomis Sayles Global Growth Equity (Artículo 8) y Loomis Sayles Sakorum, de renta variable de crecimiento largo/corto.

Después de la pandemia, ¿cómo recomienda estructurar un portafolio de inversión?

Nuestro trabajo como gestor de inversiones consiste en asignar capital a nuestras oportunidades de relación riesgo-recompensa más convincentes, independientemente del tipo de mercado o de los eventos a corto plazo. Como inversor a largo plazo, nuestro enfoque siempre va más allá del entorno actual. Medimos y monitoreamos nuestra tesis de inversión a largo plazo para cada empresa. Desde nuestro punto de vista, un horizonte de inversión largo nos brinda la oportunidad de capturar valor de las oportunidades de crecimiento secular, así como capitalizar las oportunidades de negocio que el mercado no ve a través de un proceso llamado arbitraje de tiempo.

Por ejemplo, a principios de 2020, el miedo y la incertidumbre de los inversores a corto plazo provocaron una venta masiva rápida y aguda en los mercados. Esta toma generalizada de decisiones de inversión impulsada por el miedo en lugar de un análisis de valoración disciplinado creó errores en los precios de los activos. Contrario a la tendencia de compra de muchos gestores de acciones de crecimiento, creemos que el riesgo de invertir en una gran empresa es realmente menor después de que el precio de sus acciones haya caído, suponiendo que nuestra tesis de inversión a largo plazo permanezca intacta. De esta manera, buscamos crear un margen de seguridad en nuestras posiciones largas invirtiendo a un precio de compra que tiene un descuento significativo en nuestra estimación del valor intrínseco de una empresa.

En 2020, compramos empresas como Boeing, Walt Disney, Salesforce.com e Intuitive Surgical. Debido a que estas caídas dramáticas del mercado son raras, generalmente compramos solo una o dos empresas en un año calendario. El año pasado, en 2021, compramos solo una empresa, Vertex Pharmaceuticals. Este año, debido al aumento de las tasas, la desaceleración del crecimiento, la macroeconomía más amplia y otras preocupaciones, desde entonces hemos visto una liquidación indiscriminada de empresas de mayor crecimiento, que hasta la fecha nos ha brindado la oportunidad de comprar cinco nuevas empresas que se venden con importantes descuentos para nuestra estimación del valor intrínseco, incluidos Netflix, Paypal y Shopify. No tratamos de predecir la liquidación.

Hollie Briggs, directora de gestión de productos en equipo de estrategias en acciones growth en Loomis Sayles.

Hoy en día, la sostenibilidad es un foco central de muchas empresas y países. ¿Recomiendas apostar por una cartera verde?

Tanto nuestro Loomis Sayles US Growth Equity Fund como nuestro Loomis Sayles Global Growth Equity Fund son fondos del Artículo 8 ("verde claro") bajo las regulaciones SFDR de la UE. El Fondo busca promover la característica ambiental de la reducción del impacto del cambio climático invirtiendo una parte de sus activos en sociedades de valores de renta variable cuyas actividades económicas promuevan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la producción de energía verde. A partir del 30 de junio de 2022, ambos fondos están alineados con el Acuerdo de París.

En nuestra opinión, los inversionistas y otras partes interesadas pueden beneficiarse cuando las consideraciones ESG son una parte integral de un proceso de inversión activo, a largo plazo e impulsado por la investigación. Las oportunidades y los riesgos asociados con los asuntos ESG son parte integral de las actividades comerciales, que incluyen el enfoque estratégico a largo plazo de la administración, la estructura del modelo comercial y la asignación productiva del capital. Por lo tanto, las consideraciones ESG pueden ser estructurales para cada paso de nuestro marco de investigación.

Nuestro objetivo es distinguir entre aquellas empresas que creemos que son ganadoras estructurales a largo plazo y aquellas que creemos que son perdedores estructurales.

Además, desarrollamos relaciones constructivas a largo plazo con la gerencia a través de un compromiso regular y recurrente con respecto a los criterios clave para la toma de decisiones, que incluyen temas ESG. Creemos que los desafíos ESG son parte integral de la toma de decisiones estratégicas a largo plazo de la administración de una empresa, no solo un ejercicio de verificación de casillas. Por lo tanto, buscamos invertir con equipos de gestión que compartan nuestra perspectiva a largo plazo y que vean la integración de ESG como una plataforma de lanzamiento para la innovación, la diferenciación competitiva y la mejora continua. Veo que Netflix está dentro de tu cartera.

Como inversor, ¿se acerca una 'guerra de streaming'?

Nuestro proceso de inversión de calidad-crecimiento-valoración comienza con el arte de tratar de identificar empresas de alta calidad, aquellas con modelos de negocios únicos, difíciles de replicar y ventajas competitivas sostenibles. Esto es importante porque un negocio exitoso, como Netflix, atraerá competencia y capital, lo que con el tiempo podría reducir los márgenes de ganancias y reducir los rendimientos del capital invertido para el negocio.

Un negocio de calidad, uno con un amplio foso económico, puede mantener e incluso ampliar sus ventajas competitivas para que sus oportunidades de crecimiento rentable no se vean erosionadas por la competencia.

Creemos que las ventajas competitivas sólidas y sostenibles de Netflix incluyen su enfoque, escala, marca y una gran base instalada de clientes que están protegidos por altas barreras de entrada. Como pionero en la transmisión de video a pedido, Netflix ha acumulado una base de suscriptores de 222 millones al 31/12/21; que creemos que representa más del 50% de los suscriptores globales de SVOD. La sólida marca de la empresa se refleja en sus precios premium y el crecimiento de los ingresos por usuario a lo largo del tiempo.

Pensamos que la industria SVOD es estructuralmente atractiva para los participantes escalados, beneficiándose de las altas barreras de entrada, el bajo poder de los compradores, el crecimiento secular y la economía atractiva. El poder de los proveedores de la industria es moderado, sin embargo, Netflix es una plataforma atractiva para que los productores de contenido de terceros lleguen a una gran audiencia global y la sólida cultura de la empresa atrae el talento creativo empleado directamente por Netflix para la producción de contenido interno.

Teniendo en cuenta que también tienen inversiones en Facebook y otras empresas de tecnología, ¿cuál es el interés del metaverso para el inversor?

No somos inversores temáticos. Si bien algunas de las participaciones de la cartera de GES pueden tener oportunidades de crecimiento e inversión vinculadas al desarrollo de un metaverso, la participación en el metaverso no es una parte explícita de la tesis de inversión para cualquier participación en nuestra cartera. Además, el metaverso aún no es un concepto universalmente aceptado: diferentes empresas tienen diferentes visiones de lo que el metaverso puede llegar a representar.

Una opinión es que el metaverso puede convertirse en última instancia en una nueva plataforma a través de la cual interactuamos con Internet de una manera más inmersiva.

Si pensamos en la última transición de plataforma de este tipo, de escritorio a dispositivos móviles, el cambio se produjo durante varias décadas y continúa hasta el día de hoy.

En cuanto a la oportunidad de mercado, creemos que hay varias categorías de gastos que podrían verse afectadas por una transición a una nueva plataforma, incluidos juegos, comercio minorista, publicidad, entretenimiento, computación en la nube, dispositivos de hardware y potencial para nuevas aplicaciones empresariales como herramientas de productividad y diseño. Según el momento y la penetración final de estas oportunidades, la transición a un metaverso podría afectar a más de US$1 billón de gastos.

¿Qué piensa de América Latina como región para invertir?

En nuestro fondo Global Growth Equity, invertimos en dos empresas con sede en América del Sur, Ambev y MercadoLibre. Creemos que las cualidades que hacen grande a un negocio son de naturaleza universal. Independientemente de la ubicación o el domicilio, los impulsores estructurales para la toma y el análisis de decisiones de inversión sólidas, como las características comerciales básicas, la ventaja competitiva, el modelo comercial, la solidez financiera, la gestión, los impulsores de crecimiento y la valoración, siguen siendo los mismos.

¿Quizás hay una empresa colombiana para invertir?

En este momento, no tenemos inversiones en ninguna empresa colombiana. Esa no es una declaración sobre Colombia, per se. Todos los aspectos de nuestra tesis de inversión deben estar presentes simultáneamente para que podamos realizar una inversión. Somos inversores pacientes y mantenemos nuestro análisis de las empresas para aprovechar las dislocaciones de precios significativas, siempre y cuando ocurran.

