Recomendaciones para no ser víctima de ciberfraudes financieros

En los últimos años, el desarrollo de los servicios financieros digitales y móviles ha acercado a millones de colombianos al sistema financiero formal, creando facilidades para hacer todo tipo de transacciones, pagar y ahorrar.



(Lea: La importancia de los pagos electrónicos para contener el coronavirus)



Esta tendencia se ha reforzado con la reciente implementación de medidas de aislamiento preventivo para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, aumentando así la exposición de los usuarios financieros a los fraudes cibernéticos.



(Lea: Aproveche las oportunidades del comercio electrónico)

Si ya está inmerso en este mundo o ha decidido iniciar ese camino, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovechar de manera segura los servicios financieros digitales:



1. Utilice redes y dispositivos confiables: realice todas sus operaciones desde computadoras, celulares o tabletas de uso personal, evitando conectarse a redes WiFi públicas, abiertas o gratuitas. Aunque suene tentador, hacerlo expone sus datos, tráfico e identidad de manera significativa.



2. Sopese los riesgos de aplicaciones o navegadores al realizar operaciones bancarias: tanto navegadores como aplicaciones pueden ser riesgosos si están expuestos a malware, programas maliciosos diseñados para recopilar información sensible. Favorecer una opción dependerá del dispositivo, el navegador y la red de comunicaciones, pero si desea hacer transacciones desde cualquier lugar, generalmente lo más seguro es usar una aplicación con los datos de su celular.



En caso de que necesite entrar al portal web de su entidad financiera, asegúrese de escribir la dirección de la página directamente en el navegador. Adicionalmente, nunca ingrese usando los resultados de un buscador o abriendo enlaces que no conozca.

Por último, corrobore que los portales web en donde planea realizar compras sean confiables, investigando en internet si tienen algún historial de fraude que haya sido reportado por otros usuarios.



3. Administre adecuadamente sus claves y contraseñas: no las comparta con nadie y cambie periódicamente las que tenga asignadas a operaciones en cajeros automáticos, transacciones telefónicas y para el acceso a aplicaciones. Asimismo, no asigne la misma clave a diferentes productos y trate de que ésta no pueda inferirse a partir de su información personal, como la fecha de nacimiento o número de cédula.



4. Aproveche las funcionalidades para monitorear la actividad de sus cuentas: recuerde que tiene la opción de definir topes al número y monto de transacciones que puede realizar a lo largo de un mes. Esto no solo le ayudará a controlar sus gastos, sino también a establecer límites a las operaciones de débito que usted no haya autorizado. Asimismo, cultive el hábito de revisar sus extractos bancarios frecuentemente para detectar anomalías oportunamente. Finalmente, solicítele a su entidad financiera la activación del servicio de alertas y notificaciones, mediante el cual puede recibir mensajes de texto o correos electrónicos con información detallada de sus movimientos en tiempo real.



5. Asegúrese de que contar con las actualizaciones más recientes: las tácticas para cometer fraude cibernético evolucionan continuamente. Por lo tanto, es recomendable que el sistema operativo de sus dispositivos electrónicos, aplicaciones bancarias y antivirus tengan la actualización más reciente para protegerse de vulnerabilidades de seguridad y privacidad.



6. Consulte su información en las centrales de riesgo: revise frecuentemente qué obligaciones tiene vigentes en las centrales de riesgo que operan en el país, DataCrédito- Experian o TransUnion (antes Cifín). De esta manera, podrá constatar si algún tercero ha adquirido obligaciones a su nombre o si tiene reportes negativos como resultado de una suplantación.



Michael Bryan

Especialista en inclusión financiera de Banca de las Oportunidades

@MichaelBryan05