Recomendados Portafolio: ¿Cuál será la frontera de la IA?

Uno de los hombres considerados más creativos y tal vez el profesor más famosos entre estudiantes de secundaria por sus clases en internet de matemáticas y ciencias, sorprende con este ejemplar.



Cuando nos adentramos en la sección de tecnología de un centro comercial, encontramos ordenadores portátiles ultraligeros, cables USB, smartphones de última generación, smartwatches, pulseras biométricas y hasta cámaras especiales para youtubers.



Solemos asociar la tecnología a los últimos gadgets electrónicos que, para bien o para mal, han colonizado nuestro día a día. Uno de los mayores horrores de la vida contemporánea es quedarse sin batería o sin conexión, como si nos perdiéramos en una dimensión desconocida de la realidad, lejos del mundo y de nuestros congéneres.



Pero la tecnología es una cosa mucho más amplia. Y mucho más antigua.



Un día muy lejano, hace decenas de miles de años, un homínido cualquiera chocó una piedra contra otra y creó un cuchillo de sílex. Con aquel primate comienza este viaje: el de la historia de la tecnología en los albores de nuestra especie.



Y sin necesidad de wifi ni de un enchufe. Desde entonces, la humanidad ha recorrido un apasionante camino, desde la invención del plástico hasta la exploración espacial, que juntos vamos a conocer a través de los descubrimientos tecnológicos que modificaron el rumbo de la historia.



David Calle es licenciado en ingeniería de sistemas de telecomunicación. Tiene un canal de YouTube, Unicoos, donde enseña matemáticas y ciencias, que se ha convertido en uno de los canales educativos más importantes del mundo con casi un millón y medio de suscriptores.



Según la revista Forbes, es una de las cien personas más creativas del mundo. En 2015, su canal fue elegido por Google como el de mayor impacto social y en 2017, David Calle quedó entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize.



Del nuevo libro los especialistas comienzan a opinar y han señalado por ejemplo que:

“Raro es el estudiante de primero o segundo de una carrera técnica que no conozca a David Calle”, dice el diario El País.



La obra ya se encuentra en el mercado nacional.

'Contigo en el éter' Autor: Olive Blake; Sello: Umbriel

Una historia de amor contemporánea única que explora la naturaleza del amor, lo que significa no sentirse bien y cómo afrontar nuestras propias fracturas sin dejar de amar como si no estuviéramos rotos. Dos personas se conocen por casualidad en el Instituto de Arte. Antes de su inesperado encuentro, él es un estudiante de doctorado que gestiona sus pensamientos destructivos con cálculos compulsivos sobre los viajes en el tiempo; ella es una artista falsificadora bipolar que va a psicoterapia por orden judicial. Al final de la historia, nada de eso habrá cambiado. Pero esta no es una historia sobre finales.

'La estrategia de Bancroft' Autor: Robert Ludlum; Sello: Umbriel

“Ludlum introduce en sus novelas más sorpresas que seis escritores de thriller juntos”. New York Times. El autor de moda gracias al éxito del film de Jason Bourne, su personaje más conocido. Sus novelas mezclan acción a lo James Bond con conspiraciones de la más rabiosa actualidad. Todd Belknap, el ‘Sabueso’, ha sido apartado del grupo de operaciones secretas para el que trabajaba tras ver cómo el traficante de armas yemení al que debía vigilar caía envenenado en su villa de Roma. A sus cuarenta y tantos años, Todd debe admitir que no se encuentra en su mejor forma, pero debe hacer el trabajo.

'Basta (Enough)' Autora: Cassidy Hutchinson; Sello: Simon & Schuster

Cassidy Hutchinson, una ayudante del que fuera jefe del gabinete del expresidente Donald Trump (2017-2021), Mark Meadows, y que se hizo famosa por testificar contra Trump y criticar su actuación durante el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, pública sus vivencias de esos días en un libro titulado ‘Enough’ (Basta), que sale en septiembre. “El escritorio de Cassidy Hutchinson estaba a pocos pasos del presidente más controvertido de la historia reciente de Estados Unidos. Ahora, nos ofrece un fascinante relato de sus extraordinarias experiencias como joven idealista envuelta en medio de una crisis nacional”, dice el editor.

'Las cartas del boom'; Editores: Carlos Aguirre y otros; Sello: Alfaguara

“La obra de García Márquez es incomprensible sin la de Cortázar, y la de Cortázar es incomprensible sin la de Vargas Llosa, y se establece toda una red que corresponde a algo muy real. Porque yo sé que cada uno de nosotros es muy consciente de lo que están haciendo los demás”, Carlos Fuentes, 1968.



El libro reúne la correspondencia entre los cuatro principales novelistas del Boom latinoamericano: Cortázar, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa. Esta conversación entre cuatro amigos brillantes y exitosos nos ofrece un acceso sin precedentes a sus relaciones personales y colectivas, con todos sus encuen- tros y desencuentros, y nos abre una ventana privilegiada a la literatura y la política latinoame- ricanas, entre 1959 y 1975.



